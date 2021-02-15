В Сети появились рендеры нового УАЗ «Патриот»

Сегодня, 19:44

Александр Зуев

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В Сети появились рендеры нового УАЗ «Патриот»

В Сети появились рендерные изображения обновленного внедорожника УАЗ «Патриот», построенного на базе цельнометаллической конструкции.

Авторы рендеров  отмечают, что популярный российский внедорожник УАЗ «Патриот» стал похож на Toyota Land Cruiser Prado и увеличился  в длине. Внешний вид  модернизированного «Патриота» стал «агрессивным».  Такой облик ему придают  новые угловатые элементы, зауженные светодиодные фары, а также иная радиаторная решетка.

Согласно проекту, который из-за финансовых проблем у компании «УАЗ» был «заморожен», внедорожник планировали оснастить как бензиновыми, так и дизельными моторами. Базовым мог бы стать 2,5-литровый бензиновый атмосферный двигатель  ЗМЗ мощностью 145 л.с. К  более дорогим модификациям можно  было бы отнести 2,3-литровый турбомотор ЗМЗ на 150 л.с., а для топового варианта подошла  бы форсированная версия производительностью 170 л.с и 350 Нм крутящего момента. Единственным дизельным двигателем в данном случае оказался бы 2,2-литровый мотор Ford TDCi, пишет naavtotrasse.ru.

Рендеры  указывают на то, что  боковая часть внедорожника, который  журналисты окрестили «Русским Прадо»,  преобразится за счет «раздутых» колесных арок с новыми дисками. В задней части брутального и массивного автомобиля появятся уменьшенные фонари, другой задний бампер и более широкая  багажная дверь модернизированной формы.

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