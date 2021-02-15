В Сети появились рендеры нового УАЗ «Патриот»

В Сети появились рендерные изображения обновленного внедорожника УАЗ «Патриот», построенного на базе цельнометаллической конструкции.

Авторы рендеров отмечают, что популярный российский внедорожник УАЗ «Патриот» стал похож на Toyota Land Cruiser Prado и увеличился в длине. Внешний вид модернизированного «Патриота» стал «агрессивным». Такой облик ему придают новые угловатые элементы, зауженные светодиодные фары, а также иная радиаторная решетка.

Согласно проекту, который из-за финансовых проблем у компании «УАЗ» был «заморожен», внедорожник планировали оснастить как бензиновыми, так и дизельными моторами. Базовым мог бы стать 2,5-литровый бензиновый атмосферный двигатель ЗМЗ мощностью 145 л.с. К более дорогим модификациям можно было бы отнести 2,3-литровый турбомотор ЗМЗ на 150 л.с., а для топового варианта подошла бы форсированная версия производительностью 170 л.с и 350 Нм крутящего момента. Единственным дизельным двигателем в данном случае оказался бы 2,2-литровый мотор Ford TDCi, пишет naavtotrasse.ru .

Рендеры указывают на то, что боковая часть внедорожника, который журналисты окрестили «Русским Прадо», преобразится за счет «раздутых» колесных арок с новыми дисками. В задней части брутального и массивного автомобиля появятся уменьшенные фонари, другой задний бампер и более широкая багажная дверь модернизированной формы.