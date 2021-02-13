Renault презентовала в России новую версию модели Arkana

Специализированные источники сообщают, что российский офис французской автомобильной корпорации Renault представил новый кросс-купе Arkana лимитированной серии Pulse. Приобрести его можно будет по цене от 1,6 миллиона рублей.

Arkana Pulse будет выполнен в спортивном стиле с выразительными элементами черного цвета. Теперь кузов будет иметь двухцветную окраску. Автомобиль оснащен 17-дюймовыми легкосплавными дисками. На боковых зеркалах имеется черная накладка, задние стекла тонированные, а на задней двери красуется надпись PULSE.

Флагман будет доступен в белом, красном, серебристом, черном и, впервые, синем цветах кузова.

Интерьер автомобиля выполнен в черном цвете с небольшими красными вставками и необычными материалами. Его уникальность заключается в декоративной отделке передней панели и дверных карт под карбон. На дверях, в центральной консоли и отделке воздуховодов имеются дизайнерские красные вставки.

Касательно технических возможностей, Arkana оснащен 150-сильным турбодвигателем с трансмиссией CVT X-tronic. Два варианта привода: передний (приблизительная стоимость 1,6 миллион рублей) и полный (около 1,7 миллиона рублей).

Renault Arkana Pulse включает в себя такие интересные функции, как мультимедийная система с сенсорным экраном, система выбора режимов вождения MULTI-SENSE, климат-контроль и подогрев лобового стекла. Кроме этого, флагман дополнительно оснащен аудиосистемой с 8 динамиками и сабвуфером.