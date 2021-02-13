В России водителей могут лишить прав из-за установки светодиодных фар

К головной оптике в настоящее время направлено максимальное внимание, так как качество освещения дороги влияет на безопасность движения. В последнее время автомобили оснащаются светодиодными фарами. Однако очень часто это делают не на заводе. Оптику с LED-элементами, которая нынче задает моду, устанавливают сами автомобилисты. Надо признать, что автомобили с нештатными светодиодами в фарах встречаются на дороге с завидной регулярностью. Но вживлять лампы, не соответствующие типу светового прибора, не позволяет пункт 3.5.

Автомобильные эксперты рассказали о последствиях установки светодиодов на автомобиль. Привлечь водителей к ответственности за установку светодиодных фар довольно сложно, отмечают юристы.

По этой причине инспекторы ГИБДД, как правило, не обращают внимания на тип головного света. Автоэксперт и юрист Сергей Смирнов отмечает, что за установку нештатного головного света, которого не было ни в одной комплектации, предусмотрено наказание - штраф в 500 рублей. В случае заметного вмешательства в работу световых приборов часть 3 статьи 12.5 КоАП предполагает лишение водительского удостоверения.

Однако, как показывает практика, до этого дело не доходит, так как для проверки фар необходимо специализированное оборудование, пишет quto.ru .

Без него водитель отменит постановление через суд. Наказания удастся избежать, если конкретная модель автомобиля позволяет установить светодиодные фары.