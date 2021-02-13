Компания Nissan отказалась выпускать электромобили под брендом Apple

Японская компания Nissan Motor отказалась выпускать электромобили под маркой Apple. По некоторым данным, переговоры были непродолжительными и не дошли до высшего руководства, поскольку инициатива предполагает понижение роли автопроизводителя до поставщика оборудования.

Как отметила главный операционный директор Nissan Ашвани Гупта, компания не изменит собственный способ производства автомобилей и всегда будет выпускать их под маркой Nissan. Вместе с тем корпорация рассмотрит партнерство с компаниями, чтобы адаптировать автомобили к переходу на более интеллектуальные технологии.

Ранее стало известно, что американский техногигант планировал сотрудничать с Hyundai Motor Group, но переговоры не привели к подписанию меморандума. Apple ведет переговоры с несколькими японскими автопроизводителями по поводу контрактов на производство и поставку автомобилей. Как выяснилось, переговоры о сотрудничестве ведут шесть компаний.

По мнению аналитиков, у Apple есть возможность изменить автомобильную отрасль в будущем, но сегодня компания ничего конкретного не предлагает.