Компания Nissan отказалась выпускать электромобили под брендом Apple

Вчера, 21:29

Александр Зуев

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Компания Nissan отказалась выпускать электромобили под брендом Apple

Японская компания Nissan Motor отказалась выпускать  электромобили под маркой Apple. По некоторым данным, переговоры были  непродолжительными  и не дошли до высшего руководства, поскольку инициатива предполагает понижение роли автопроизводителя до поставщика оборудования.

Как отметила главный операционный директор Nissan Ашвани Гупта,  компания не изменит собственный способ производства автомобилей и всегда  будет выпускать их под маркой Nissan. Вместе  с тем корпорация рассмотрит партнерство с компаниями, чтобы адаптировать автомобили к переходу на более интеллектуальные технологии.

Ранее стало известно, что американский  техногигант планировал сотрудничать с Hyundai Motor Group, но переговоры не привели  к подписанию меморандума. Apple ведет переговоры с несколькими японскими автопроизводителями по поводу контрактов на производство и поставку автомобилей. Как  выяснилось, переговоры о сотрудничестве ведут шесть  компаний.

По мнению аналитиков, у Apple  есть возможность  изменить автомобильную отрасль в будущем, но сегодня компания ничего конкретного не предлагает. 

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