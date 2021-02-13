«АвтоВАЗ» отзывает 9311 кроссоверов Lada Xray из-за дефекта рулевого управления

Вчера, 21:59

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«АвтоВАЗ» отзывает 9311 кроссоверов Lada Xray из-за дефекта рулевого управления

«АвтоВАЗ» отзывает более 9 тысяч кроссоверов Lada Xray из-за дефекта рулевого управления.

Росстандарт (Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии) отзывает 9 311 автомобилей модели Lada Xray, правда, не все, а те, что были произведены в  период январь-май 2019 года. Как пояснили в агентстве, причиной отзыва стал технический брак - «возможное повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления».

Отмечено, что на этих автомобилях будет заменен вал электромеханического усилителя рулевого управления, причем для автовладельцев все технические работы будут бесплатными.

Ранее Росстандарт заявил, что автомобили Lada являются на сегодняшний день самыми отзываемыми автомарками в России. Их обогнал только японский бренд Datsun.

В августе прошлого года Росстандарт объявило публичные обсуждения первого в стране стандарта по отзыву автомобилей. Как заявили в пресс-службе агентства, «развитие системы отзывов продукции является важным механизмом в повышении конструктивной безопасности выпускаемых на российский рынок автомобилей».

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