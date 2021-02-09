«Чумной доктор» на колесах: российский автомобиль восхитил авторов The Drive

Сегодня, 17:04

Ольга Громова

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«Чумной доктор» на колесах: российский автомобиль восхитил авторов The Drive

Новый российский бронированный багги «выглядит как мобильный чумной доктор». Об этом говорится в новой публикации издания The Drive.

Журналисты обратили внимание на компактные размеры авто и на его экстерьер.

«Мы никогда не видели военную машину, которая выглядела бы так», - честно признаются они. 

При этом они допускают, что необычным внешним видом «Ласок 4-П» обязана именно своей компактности.

Обозреватели обращают внимание на тот факт, что авто может быть с легкостью перемещена вертолетами. При этом багги «заточен» именно под транспортировку одной из самых распространенных «вертушек» - Ми-8.

«Транспортное средство имеет очень мало общего с легкими гусеничными машинами, бронированными вездеходами или квадроциклами. Похоже, что в основе конструкции лежало решение использовать V-образный корпус для защиты от взрывных устройств или мин. Вероятно, это привело к необычной угловатой конструкции кузова», - говорится в публикации.

Изучив внимательно фото, авторы пришли к выводу, что некоторые части «Ласок 4-П» могут быть покрыты синтетической тканью, а сзади у него размещен отсек для перевозки грузов.

Также эксперты из США высчитали, что за счет рациональных углов наклона броневых поверхностей толщина элементов стальной брони едва превышает 4,5 мм, а лобовой - 6-8 мм.

Производитель рационально использовал пуленепробиваемое стекло. 

В целом, эта российская «Ласок 4-П» будет обладать пятым классом уровня баллистической защиты, резюмируют авторы с оговоркой, что это возможно в случае, если багги получится таким, как на фото.

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