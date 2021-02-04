Российский автодилер «Рольф» начал подготовку к возможному IPO

О подготовке к проведению IPO рассказала гендиректор компании ООО «Рольф» Светлана Виноградова. Она сообщила, что на данный момент ООО «Рольф» является эмитентом облигаций, которые обращаются на «Московской бирже», пишет «Коммерсантъ ».

По словам Виноградовой, за 2020 год рост чистой прибыли компании по МСФО в сравнении с 2019 годом был на уровне 2,3 раза. Объем годовой выручки за минувший год ожидается на уровне 243 млрд рублей. Это на 2% выше показателей 2019 года. Предварительная оценка показала рост чистой прибыли на 132%, до 9,1 млрд руб. Показатель EBITDA, согласно прогнозу, составит 15,9 млрд рублей (+70% к 2019 году).

С официальными цифрами по МСФО результатов деятельности «Рольфа» за 2020 год можно будет ознакомиться в апреле. Но предварительные данные, отмечает Виноградова, точны на 98-99%.

Она также сообщила, что в 2020 году в России «Рольф» продал 79,8 тыс. новых автомобилей, что на 13% ниже показателя продаж 2019 года. Продажи автомобилей с пробегом снизились на 4% - до 65,6 тыс. единиц.

В 2021 году, уверена Виноградова, будет наблюдаться рост продаж, несмотря на уже озвученные пессимистические прогнозы по темпам восстановления экономики. Она отметила, что «Рольф» планирует продать в 2021 году 86 тыс. новых автомобилей и столько же автомобилей с пробегом.

Отметим, ООО «Рольф» является дилером 22 автомобильных брендов. Компания владеет 62 шоу-румами.