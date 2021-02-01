В Японии объяснили уход компании Honda из России

Вчера, 23:39

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В Японии объяснили уход компании Honda из России

Японские автомобильные эксперты рассказали, почему Honda исчезла с российского авторынка. Об этом сообщает «ИноСМИ». 

По мнению специалистов, складывающаяся ситуация давно вела к тому, что рано или поздно автомобили японской марки покинут рынок России. В 2000 году на отечественном рынке происходили массовые продажи машин. Ситуация была настолько благоприятной, что зарубежные производители не могли угнаться за спросом. Уже в 2002 году американский производитель автомобилей Ford разместил свой завод на территории России, а позже к ней присоединилась и французская компания Renault. 

Однако японские производители не спешили разворачивать свою деятельность в других странах. На протяжении долгих лет компании Honda, Suzuki и Subaru продолжали поставки готовых автомобилей в Россию. Максимальная точка продаж японских машин была зафиксирована в 2008 году, когда доля рынка легковых автомобилей составила 2,9%. С этого момента ситуация в стране стала ухудшаться, и за 2 года продажи упали до 0,1%. После этого тенденция на снижение спроса продолжилась, а в 2020 году было продало всего лишь 1500 автомобилей. 

Главной причиной стало изменение продаж легковых авто в России, когда качественное и структурное отношение для машин из Японии было скорректировано. Кроме того, заметно увеличился спрос на отечественные автомобили Lada. Да и те зарубежные компании, которые начали выпускать свои продукты на российском заводе, также повысили спрос на них. К таким в первую очередь относятся немецкий производитель Volkswagen, корейский Kia и французский Renault. Соответственно, эксперты заключили, что другие автоконцерны отсеиваются в связи с ухудшением рыночной конъектуры.

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