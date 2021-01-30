В России три новых правила для автомобилистов заработают в феврале 2021 года

В 2021 году для автомобилистов приготовили ряд новшеств, и часть из них начинают действовать с 1 февраля.
Так, с 1 февраля начинают действовать ряд изменений касательно тюнинга. Как сообщили власти, вводятся эти изменения для того, чтобы улучшить учет тюнингованных автомобилей, передает РГ.
Так, теперь оформить тюнинг по всем правилам будет сложнее. Придется пройти семь этапов оформления тюнингованного авто, а начинать необходимо с заключения специалистов испытательной лаборатории. Придется вносить изменения в реестр Минэкономразвития, получить разрешение в ГИБДД, и только после этого можно будет сделать тюнинг. Далее снова придется обращаться в испытательную лабораторию, после чего необходимо пройти техосмотр. И только после положительного результата на всех этих этапах ГИБДД выдаст заключительное свидетельство на право управлять прокаченным транспортным средством.
С 1 февраля повысится тариф за проезд большегрузов по дорогам федерального значения. Плата составит 2,34 рубля за километров, против предыдущих 2,2 рублей. Взимается оплата системой «Платон», которая действует в России с ноября 2015 года.
В феврале заканчивается возможность хранения на продажу автомобильных шин без маркировки. Все новые шины должны быть внесены в национальную систему цифровой маркировки и прослеживаемости товаров «Честный знак». Шины бывшие в употреблении маркировать необходимости нет.
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