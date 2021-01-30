В России три новых правила для автомобилистов заработают в феврале 2021 года

В 2021 году для автомобилистов приготовили ряд новшеств, и часть из них начинают действовать с 1 февраля.

Так, с 1 февраля начинают действовать ряд изменений касательно тюнинга. Как сообщили власти, вводятся эти изменения для того, чтобы улучшить учет тюнингованных автомобилей, передает РГ .

Так, теперь оформить тюнинг по всем правилам будет сложнее. Придется пройти семь этапов оформления тюнингованного авто, а начинать необходимо с заключения специалистов испытательной лаборатории. Придется вносить изменения в реестр Минэкономразвития, получить разрешение в ГИБДД, и только после этого можно будет сделать тюнинг. Далее снова придется обращаться в испытательную лабораторию, после чего необходимо пройти техосмотр. И только после положительного результата на всех этих этапах ГИБДД выдаст заключительное свидетельство на право управлять прокаченным транспортным средством.

С 1 февраля повысится тариф за проезд большегрузов по дорогам федерального значения. Плата составит 2,34 рубля за километров, против предыдущих 2,2 рублей. Взимается оплата системой «Платон», которая действует в России с ноября 2015 года.

В феврале заканчивается возможность хранения на продажу автомобильных шин без маркировки. Все новые шины должны быть внесены в национальную систему цифровой маркировки и прослеживаемости товаров «Честный знак». Шины бывшие в употреблении маркировать необходимости нет.