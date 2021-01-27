Россиян предупредили о грядущем повышении цен на автомобили

В 2021 году цены на автомобили могут снизится, предполагают эксперты.

Падение цен не будет существенным, и возможно оно только при условии, если спрос на новые модели сократиться. Это может подтолкнуть дилеров к снижению цены, чтобы удержать спрос.

Генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников отмечает, что при сохранении спроса снижения цен не будет. Также не будут падать цены при ухудшении экономической ситуации.

Эксперты отмечают, что могут снизится цены и на вторичном рынке. Произойдет это за счет балансировки спроса и предложения, поскольку на вторичном рынке в прошлом году продажи росли на фоне пандемии.

Некоторые эксперты уверены, что никакого существенного снижения цен на автомобильном рынке не будет. И более вероятным они считают рост цен, чему поспособствует в том числе увеличение утильсбора.

Поспособствует росту цен дефицит новых автомобилей у дилеров, который все еще сохраняется на ряд популярных моделей. Также средние цены вырастут за счет новых моделей, получивших больше опций.