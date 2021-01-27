Россиян предупредили о грядущем повышении цен на автомобили

Сегодня, 16:34

Анна Лисова

0

Image 16+
Россиян предупредили о грядущем повышении цен на автомобили

В 2021 году цены на автомобили могут снизится, предполагают эксперты. 

Падение цен не будет существенным, и возможно оно только при условии, если спрос на новые модели сократиться. Это может подтолкнуть дилеров к снижению цены, чтобы удержать спрос. 

Генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников отмечает, что при сохранении спроса снижения цен не будет. Также не будут падать цены при ухудшении экономической ситуации. 

Эксперты отмечают, что могут снизится цены и на вторичном рынке. Произойдет это за счет балансировки спроса и предложения, поскольку на вторичном рынке в прошлом году продажи росли на фоне пандемии. 

Некоторые эксперты уверены, что никакого существенного снижения цен на автомобильном рынке не будет. И более вероятным они считают рост цен, чему поспособствует в том числе увеличение утильсбора. 

Поспособствует росту цен дефицит новых автомобилей у дилеров, который все еще сохраняется на ряд популярных моделей. Также средние цены вырастут за счет новых моделей, получивших больше опций. 

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Россиян предупредили о грядущем повышении цен на автомобили

Сегодня, 16:34

В России отзывают более 82 тыс. внедорожников Toyota и Lexus

Вчера, 15:44

Производители автомобилей готовят автолюбителям новые поборы

27-01-2021, 10:04

Эксперты объяснили, почему автомобили в России будут только дорожать

26-01-2021, 17:59

Toyota оформила в России патент на седан Vios для конкуренции с Lada Vesta

26-01-2021, 17:04

Автомобилистов в России обложили новыми штрафами с начала 2021 года

25-01-2021, 09:34

Авторынок ЕС пережил худший год в своей истории

19-01-2021, 17:24

Компания УАЗ закрыла проект российского внедорожника «Русского Прадо»

18-01-2021, 15:54

Перечислены 7 нововведений для российских водителей в 2021 году

14-01-2021, 14:24

Китайская компания NIO презентовала электромобиль ET7 с запасом хода в 1000 км

11-01-2021, 06:53

Honda в Японии поплатилась за приостановку поставок автомобилей в Россию

10-01-2021, 22:48

Эксперты рассказали, стоит ли доверять автопроизводителям из Китая

9-01-2021, 23:08

Эксперты: в 2021 году автомобили в России подорожают на 10-15%

8-01-2021, 22:04

Новый Hyundai Palisade может отобрать большую часть клиентов у BMW

5-01-2021, 10:59

Российский эксперт назвал единственный эффективный способ для защиты машины от угона

5-01-2021, 09:24

В 2021 году в России вводятся для водителей новые штрафы

3-01-2021, 02:54

В 2021 году большинство россиян не смогут купить новый автомобиль

2-01-2021, 23:19

Топ новогодних скидок и акций на автомобили в России в декабре 2020 года

20-12-2020, 23:59

ТОП-5 самых дешевых кроссоверов на российском авторынке

14-12-2020, 20:04

ТОП-5 недорогих автомобилей с зимними опциями на авторынке России

29-11-2020, 17:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров