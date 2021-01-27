В России отзывают более 82 тыс. внедорожников Toyota и Lexus

Компания «Тойота Мотор», которая является официальным представителем Toyota и Lexus в России, отзывает в стране 82 405 автомобилей.

Под отзыв попали внедорожники Lexus LX570 и Toyota LC200, реализованные с 31 января 2013 года по настоящее время.

Росстандарт сообщил, что причиной отзыва является риск образования трещины в нагревательном элементе. Это связано с особенностью уплотнителя, удерживающего нагреватель внутри форсунки омывателя лобового стекла.

Отмечается, что при возникновении такой ситуации, если нагреватель треснет, есть вероятность того, что вода с антигололедными реагентами попадет в нагреватель. Это, в свою очередь, грозит коротким замыканием и перегревом. При худшем развитии событий возможно даже возгорание.

Хозяева отзываемых автомобилей будут уведомлены по почте или по телефону. Дилерские центры будут производить бесплатную замену форсунок омывателя на модернизированные.

В «Тойота Мотор» отметили, что подобные кампании являются обычной практикой, при которой производится бесплатная замена потенциально опасных элементов транспортного средства с целью обеспечения безопасности водителя и пассажиров. Компания Toyota заинтересована в долгосрочных отношениях со своими потребителями, поэтому несет ответственность за безопасность и корректную работу своих транспортных средств. Поэтому при возникновении технических проблем с автомобилем проводится бесплатная диагностика и устранение неполадок.