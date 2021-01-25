Производители автомобилей готовят автолюбителям новые поборы

Сегодня, 10:04

Анна Лисова

0

Image 16+
Производители автомобилей готовят автолюбителям новые поборы

Автолюбителям придется тратить еще больше на обслуживание своих автомобилей. А все потому, что автопроизводители намерены ввести регулярные обновления программного обеспечения, которое устанавливается на бортовой компьютер авто. Об этом сообщает ресурс cnews.ru со ссылкой на исследование консалтинговой компании Evercore ISI.

Если подобная практика найдет широкое применение, то вскоре автовладельцу придется заплатить за автомобиль при его покупке, тратиться на детали к нему и его обслуживание, а также регулярно оплачивать обновление ПО и введение новых функций бортовой прошивки.

Эксперты отмечают, что выход на рынок крупных IT-компаний, которые работают над созданием беспилотников, может увеличить расходы автомобилистов. Так, компания Apple может попытаться заработать на создаваемой ею ПО для автомобилей. В частности, в этой компании уже заявляли о планах выпустить свой электрокар и постепенно идут к реализации такого проекта, но уже совместно с автомобильными гигантами. Прозвучала информация, что компания рассматривает партнерство с корейской Hyundai.

Эксперты уже подсчитали, что ежегодно за счет поборов с автомобилистов американская компания может увеличить свои доходы на 36 млрд долларов.

По мнению аналитиков, если обновление ПО будет регулярным, то платить придется владельцам всех автомобилей, независимо от их класса.

Также эксперты предполагают, что в будущем цена на автомобили может снизиться, но при этом придется регулярно выкладывать немалые суммы на обновление программного обеспечения. Дополнительно придется платить за новые функции.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Производители автомобилей готовят автолюбителям новые поборы

Сегодня, 10:04

Эксперты объяснили, почему автомобили в России будут только дорожать

Вчера, 17:59

Toyota оформила в России патент на седан Vios для конкуренции с Lada Vesta

Вчера, 17:04

Автомобилистов в России обложили новыми штрафами с начала 2021 года

25-01-2021, 09:34

Авторынок ЕС пережил худший год в своей истории

19-01-2021, 17:24

Компания УАЗ закрыла проект российского внедорожника «Русского Прадо»

18-01-2021, 15:54

Перечислены 7 нововведений для российских водителей в 2021 году

14-01-2021, 14:24

Китайская компания NIO презентовала электромобиль ET7 с запасом хода в 1000 км

11-01-2021, 06:53

Honda в Японии поплатилась за приостановку поставок автомобилей в Россию

10-01-2021, 22:48

Эксперты рассказали, стоит ли доверять автопроизводителям из Китая

9-01-2021, 23:08

Эксперты: в 2021 году автомобили в России подорожают на 10-15%

8-01-2021, 22:04

Новый Hyundai Palisade может отобрать большую часть клиентов у BMW

5-01-2021, 10:59

Российский эксперт назвал единственный эффективный способ для защиты машины от угона

5-01-2021, 09:24

В 2021 году в России вводятся для водителей новые штрафы

3-01-2021, 02:54

В 2021 году большинство россиян не смогут купить новый автомобиль

2-01-2021, 23:19

Топ новогодних скидок и акций на автомобили в России в декабре 2020 года

20-12-2020, 23:59

ТОП-5 самых дешевых кроссоверов на российском авторынке

14-12-2020, 20:04

ТОП-5 недорогих автомобилей с зимними опциями на авторынке России

29-11-2020, 17:29

Mazda возглавила рейтинг самых надежных автомобилей

21-11-2020, 11:49

Китайская Zotye не смогла продать в России ни одного автомобиля в октябре

16-11-2020, 11:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров