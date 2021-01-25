Производители автомобилей готовят автолюбителям новые поборы

Автолюбителям придется тратить еще больше на обслуживание своих автомобилей. А все потому, что автопроизводители намерены ввести регулярные обновления программного обеспечения, которое устанавливается на бортовой компьютер авто. Об этом сообщает ресурс cnews.ru со ссылкой на исследование консалтинговой компании Evercore ISI.

Если подобная практика найдет широкое применение, то вскоре автовладельцу придется заплатить за автомобиль при его покупке, тратиться на детали к нему и его обслуживание, а также регулярно оплачивать обновление ПО и введение новых функций бортовой прошивки.

Эксперты отмечают, что выход на рынок крупных IT-компаний, которые работают над созданием беспилотников, может увеличить расходы автомобилистов. Так, компания Apple может попытаться заработать на создаваемой ею ПО для автомобилей. В частности, в этой компании уже заявляли о планах выпустить свой электрокар и постепенно идут к реализации такого проекта, но уже совместно с автомобильными гигантами. Прозвучала информация, что компания рассматривает партнерство с корейской Hyundai.

Эксперты уже подсчитали, что ежегодно за счет поборов с автомобилистов американская компания может увеличить свои доходы на 36 млрд долларов.

По мнению аналитиков, если обновление ПО будет регулярным, то платить придется владельцам всех автомобилей, независимо от их класса.

Также эксперты предполагают, что в будущем цена на автомобили может снизиться, но при этом придется регулярно выкладывать немалые суммы на обновление программного обеспечения. Дополнительно придется платить за новые функции.