Эксперты объяснили, почему автомобили в России будут только дорожать

Сегодня, 17:59

Ольга Громова

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Эксперты объяснили, почему автомобили в России будут только дорожать

Эксперты заявляют, что россиянам не стоит надеяться на то, что цены на автомобили в 2021 году снизятся. Наоборот, они будут только дорожать, передает их слова издание News.ru.

Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов обратил внимание на то, что потенциал для дальнейшего роста цен на российском авторынке есть, так как они до сих пор не догнали процентную разницу курсов валют.

«В 2021-ом производители продолжат поднимать цены, в течение года этот рост может составить 5–10% в зависимости от спроса на те или иные марки и модели. Резерв для повышения цен еще есть. Вопрос и в том, что будет происходить с курсом рубля и со спросом», – считает Удалов.

Глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин полностью солидарен с предыдущим оратором. Он лично прогнозирует, что в нынешнем году рубль и дальше будет снижаться по отношению к основным мировым валютам. А именно: курс валют и оказывает ключевое влияние на стоимость авто. Кроме того, повышению цен способствуют и автопроизводители. Они оснащают машины новыми дорогостоящими опциями, а это также сказывается на конечной стоимости.

Похмелкин уверен, что взрывного роста цен точно не будет. Его никакой потребитель не выдержит. Рост цен, скорее всего, будет плавным. Но подорожание авто неизбежно и в силу возможного дефицита.

«Нас может ожидать дефицит на рынке. Одновременно с дефицитом может произойти и подорожание. По-моему, все худшее, что может случиться на авторынке одновременно, произойдет в 2021 году», – «порадовал» своим прогнозом эксперт.

На российском авторынке ожидается тяжелая ситуация, возможности снизить цены не будет, а уровень благосостояния граждан при этом останется прежним.

Исполнительный директор «Автостата» также склонен считать, что ситуация на отечественном авторынке будет только ухудшаться, поэтому он призывает россиян внимательно взвешивать необходимость приобретения.

«Нужно руководствоваться тем, есть ли деньги на автомобиль или нет, острая ли в нем необходимость или можно подождать», – резюмировал Удалов.

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