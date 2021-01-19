Toyota оформила в России патент на седан Vios для конкуренции с Lada Vesta

На российский рынок может прийти конкурент Lada Vesta от японского бренда Toyota.

Компания запатентовала в России свой бюджетный седан Vios. Эта марка была создана для рынков Индии и Юго-Восточной Азии. Снимки модели Vios размещены в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Toyota Vios в длину 4420 мм при ширине в 1730 мм, а ее высота составляет 1475 мм. Автомобиль в длину немного больше «Вестны», но уже и ниже ее.

Стандартная комплектация Toyota Vios оснащена системой стабилизации, светодиодной оптикой, мультимедийной системой. Она получила 7 подушек безопасности, ABS и систему превентивного автоторможения. Также в базовой комплектации Toyota Vios имеет 15-дюймовые литые диски.

Версия, запатентованная в России, получит полуторалитровый бензиновый двигатель мощностью в 107 л.с. В пару к нему устанавливается вариатор.

Стоит отметить, что Toyota Vios в Малайзии продается примерно за 1,37 млн рублей по текущему курсу. Сейчас в России ценник LADA Vesta - седан Vesta Sport - в максимальной комплектации ниже на 200 тыс. рублей.

Когда в России появится Toyota Vios, пока информации нет. Возможно, получение патента в первую очередь было направлено на то, чтобы тюнинг-ателье не смогли воспользоваться дизайном этой модели.