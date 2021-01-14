Авторынок ЕС пережил худший год в своей истории

Продажи новых автомобилей на территории Евросоюза по результатам 2020 года снизились на 23,7 процента. Это был самый худший год в истории авторынка ЕС, так как за всю историю ведения статистики (с 1990 года) это самое серьезное его проседание.

По данным Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA), в 2020 году на территории ЕС было продано только 9,94 миллиона легковых автомобилей.

Несколько оживился рынок лишь в сентябре, во время перерыва между волнами коронавируса. Продажи в том месяце по сравнению с таким же периодом 2019-ого выросли на 3,1 процента.

В декабре минувшего года продажи авто вновь демонстрировали отрицательную динамику на 3,3 процента. Это если говорить в целом. В разрезе же стран, входящих в состав ЕС, ситуация была разной. В Испании, к примеру, продажи декабря 2019 и 2020 были, практически, на одинаковом уровне. В Германии пошли в рост - он зафиксирован на уровне 9,9 процента. В Италии и Франции подажи упали, и существенно - на 14,9 и 11,8 процента.

Если оценивать падение спроса по итогам года, в печальные лидеры выбились именно эти страны. К примеру, Испания - падение на 32,3 процента. За ней следуют Италия - 27,9, Франция - 25,5, а также Германия - 19,1 процента.