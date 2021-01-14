Компания УАЗ закрыла проект российского внедорожника «Русского Прадо»

Компания УАЗ закрыла проект внедорожника «Русского Прадо».

Проект российского внедорожника УАЗ «Патриот-2020», который неофициально прозвали «Русский Prado», был окончательно закрыт. Об этом сообщили на портале Drom.ru. Автопроизводитель Sollers прекратил производство еще в ноябре прошлого года и многие, кто участвовал в проекте, уже уволились с завода.

Несколько лет назад Вадим Швецов, владелец Sollers, пообещал сделать новый внедорожник с примерным ценником в 1,5 млн рублей «на платформе класса Toyota Land Cruiser Prado». Целый год УАЗ патентовал различные детали для будущей модели. Как отметили в Drom.ru, за эти годы автопроизводитель успел собрать несколько полноразмерных макетов «русского Prado», но до ходовых дело так и не дошло.

Однако, как оказалось, проект разрабатывался в условиях хронической нехватки денег, в связи с чем машина претерпевала «постоянные конструктивные упрощения». Кроме того, на заводе Sollers в Елабуге параллельно шла подготовка к производству автомобилей Aurus, которая оказалась значительно дороже, чем казалось изначально.

Однако, как отмечают на портале, на самом УАЗ «хоронить» сам проект не торопятся.

«Сейчас мы разрабатываем новый график инвестиций и план реализации. Но от стратегической задачи развития новой платформы для внедорожников УАЗ никто не отказывается», - заявил представитель бренда.