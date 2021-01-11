Перечислены 7 нововведений для российских водителей в 2021 году

Перечислены 7 нововведений в РФ для водителей в 2021 году.

С 1 января изменился ряд правовых норм для автомобилистов. Большая их часть уже принята, некоторые же правительству только предстоит обсудить.

Так, с самого начала года по приказу Минздрава России изменился регламент автомобильной аптечки. Набор обязательно должен включать медицинскую маску, но зато можно обойтись без бинтов и марлевых пакетов. При этом водителям разрешено иметь устаревший тип аптечек с неистекшим сроком годности вплоть до 31 января 2024 года.

Немного позже - с 10 января - стала действовать норма наказания для водителей, которые проехали по платному участку трассы, не оплатив проезд. Начисление штрафа происходит автоматически: для легковых автомобилей - 1 500 рублей, а для грузовых и пассажирских автобусов — 5 000.

В марте появится новый дорожный знак, 6,22, который обозначит установленные в этих местах автоматические камеры, причем располагаться такой знак будет на расстоянии 150-300 метров от зоны начала фиксации нарушений.

Кроме того, с 1 марта автолюбители будут проходить техосмотры по новым правилам: диагностические карты будут теперь только в электронной версии, а на каждой станции ТО во время прохождения осмотра будет в обязательном порядке вестись фотосъемка авто.

Сдавать экзамены на права по новым правилам водители-новички начнут уже с 1 апреля. Теперь из списка, необходимого для успешной сдачи, уберут прохождение и выполнение заданий на «площадке». Умения и навыки претендента на права будут проверяться исключительно на городских дорожных участках.

По приказу Минцифры, с мая автовладельцы смогут зарегистрировать договор купли-продажи на портале госуслуг, предварительно обратившись в ГИБДД или МФЦ, чтобы создать цифровую подпись.

Немаловажным изменением в правилах оказался и штраф за проезд под знак 5.35 в случае, если в документах на машину отсутствует пометка экологического класса. При этом штраф может быть до 500 000 рублей.