Honda в Японии поплатилась за приостановку поставок автомобилей в Россию

Японская публичная многонациональная корпорация Honda заплатила за прекращение поставок автомобилей в Россию. Согласно заявлению пользователей портала «Yahoo New Japan», автомобильная корпорация сама виновата в потере российского авторынка.

Пользователи портала резко раскритиковали компанию Honda за то, что они сократили поставки своих авто на российский рынок, — как следствие этот японский бренд практически полностью исчез в России. Ранее компания официально объявила об уходе с российского авторынка, но предполагалось, что это произойдет не ранее 2022 года, и перед этим компания выполнит все обязательства по постпродажному обслуживанию машин бренда. Однако в действительности поставки авто марки Honda в РФ уже резко сократились, что и привело к минимальному спросу на данный бренд.

Представители компании объяснили решение уйти с российского рынка «оптимизацией операций в условиях нестабильной мировой экономики», - простыми словами, компании Honda стало невыгодно реализовывать свои авто в России.

Известно, что годовой объём продаж компании составляет примерно 1800 единиц транспорта, тогда как только в одной России ежегодный оборот других импортных машин составляет около 2 млн единиц транспорта. Повлияло на снижение спроса на бренд Honda и то, что компания привозила в РФ преимущественно устаревшие автомобили без обновления модельного ряда.