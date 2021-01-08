Honda в Японии поплатилась за приостановку поставок автомобилей в Россию

Сегодня, 22:48

0

Image 16+
Honda в Японии поплатилась за приостановку поставок автомобилей в Россию

Японская публичная многонациональная корпорация Honda заплатила за прекращение поставок автомобилей в Россию. Согласно заявлению пользователей портала «Yahoo New Japan», автомобильная корпорация сама виновата в потере российского авторынка.

Пользователи портала резко раскритиковали компанию Honda за то, что они сократили поставки своих авто на российский рынок, — как следствие этот японский бренд практически полностью исчез в России. Ранее компания официально объявила об уходе с российского авторынка, но предполагалось, что это произойдет не ранее 2022 года, и перед этим компания выполнит все обязательства по постпродажному обслуживанию машин бренда. Однако в действительности поставки авто марки Honda в РФ уже резко сократились, что и привело к минимальному спросу на данный бренд. 

Представители компании объяснили решение уйти с российского рынка «оптимизацией операций в условиях нестабильной мировой экономики», - простыми словами, компании Honda стало невыгодно реализовывать свои авто в России. 

Известно, что годовой объём продаж компании составляет примерно 1800 единиц транспорта, тогда как только в одной России ежегодный оборот других импортных машин составляет около 2 млн единиц транспорта. Повлияло на снижение спроса на бренд Honda и то, что компания привозила в РФ преимущественно устаревшие автомобили без обновления модельного ряда.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Эксперты рассказали, стоит ли доверять автопроизводителям из Китая

Вчера, 23:08

Эксперты: в 2021 году автомобили в России подорожают на 10-15%

8-01-2021, 22:04

Новый Hyundai Palisade может отобрать большую часть клиентов у BMW

5-01-2021, 10:59

Российский эксперт назвал единственный эффективный способ для защиты машины от угона

5-01-2021, 09:24

В 2021 году в России вводятся для водителей новые штрафы

3-01-2021, 02:54

В 2021 году большинство россиян не смогут купить новый автомобиль

2-01-2021, 23:19

Топ новогодних скидок и акций на автомобили в России в декабре 2020 года

20-12-2020, 23:59

ТОП-5 самых дешевых кроссоверов на российском авторынке

14-12-2020, 20:04

ТОП-5 недорогих автомобилей с зимними опциями на авторынке России

29-11-2020, 17:29

Mazda возглавила рейтинг самых надежных автомобилей

21-11-2020, 11:49

Китайская Zotye не смогла продать в России ни одного автомобиля в октябре

16-11-2020, 11:29

BMW презентовал серийный электрокроссовер BMW iX

12-11-2020, 15:39

Названы расходники, которые автовладельцы забывают менять

1-11-2020, 14:42

Водителям по всей России с 1 ноября разрешили оформлять электронное извещение о ДТП

1-11-2020, 09:46

Обновленный кроссовер Renault Duster для рынка России вывели на дорожные тесты

29-10-2020, 11:59

Автомобили Toyota названы самыми надежными по версии пользователей «ВКонтакте»

29-10-2020, 09:18

Стало известно, с какими неисправностями невозможно пройти техосмотр

27-10-2020, 21:58

Калининградский «Автотор» намерен выпустить собственный автомобиль

27-10-2020, 14:34

Абсолютно новая Skoda Fabia выйдет на рынок в 2021 году

27-10-2020, 11:10

Электромобиль Volkswagen ID.3 получил «5 звезд» в краш-тестах Euro NCAP

27-10-2020, 10:31

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров