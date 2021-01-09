Китайская компания NIO презентовала электромобиль ET7 с запасом хода в 1000 км

Китайская автомобильная компания, основанная в 2014 году и специализирующаяся на проектировании и разработке электромобилей, объявила о выходе нового электрокара. Заявлено, что флагманский электрический седан будет иметь запас хода в 1000 км, а его стоимость будет варьироваться от 56 600 тысяч евро.

Стремление расширить линейку продуктов для привлечения большего количества покупателей побудило компанию NIO выпустить первую модель седана в своем ассортименте. Примечательно, что дата презентации новинки от NIO совпала с официальным представлением нового внедорожника Model Y от Tesla. Известно, что в комплектацию первого электрического седана от NIO входит новая технология аккумуляторов, которая обеспечит ET7 запас хода более 1000 километров без подзарядки. Авто оснащено уникальной установкой с мощностью 480 кВт, или 653 л.с. Крутящий момент ET7 составляет 850 Нм, что позволяет седану набирать первую сотню километров всего за 3,9 с. В базовую комплектацию входит и суперкомпьютер Adam на основе SoC Nvidia Orin, суммарно содержащий 48 ядер Cortex-A78 и 8096 ядер CUDA.

Разработчики заявили, что минимальная стоимость электрического седана ET7 будет составлять 70 тысяч долларов без учета субсидий, но если оформить подписку на услугу Battery-as-a-Service стоимостью 151 доллар в месяц, это дополнительно снизит стоимость машины до 59 000 долларов. Предполагается, что выход седана от NIO на международный рынок состоится в середине 2022 года.