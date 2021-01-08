Эксперты рассказали, стоит ли доверять автопроизводителям из Китая

Вчера, 23:08

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Эксперты рассказали, стоит ли доверять автопроизводителям из Китая

Эксперты портала «АвтоВзгляд» оценили надежность и долговечность китайских автомобилей, которыми заполнен российский рынок. Аналитики отметили, что если ранее доверия китайским производителям у российских граждан было крайне мало, то сейчас, с учетом развития технологий в Поднебесной, китайские автомобили могут стать выгодным приобретением.

Активное развитие китайского автопрома на мировом рынке наблюдается уже несколько лет, и львиная доля из производимых китайских автотоваров реализовывается в России. Согласно статистике, в январе-ноябре 2019-го официальные дилеры китайских марок реализовали в России 34 175 новых машин, что составило 2.3% от всех продаж, а в такой же период 2020 года количество проданных авто из Поднебесной составило уже 49 715 единиц, что составило почти 4% рынка. 

По мнению экспертов портала «АвтоВзгляд», такие показатели обусловлены не только сравнительно недорогой стоимостью китайских авто, но и увеличением доверия россиян к производителям — ведь развитие автомобильной промышленности в Китае и создание новейших технологий заставляют россиян делать свой выбор в пользу китайских авто. В то же время существенным минусом является длительность поставки необходимых автомобильных деталей, а также недолговечность лакокрасочного покрытия — однако такие недостатки с лихвой компенсируются недорогой ценой китайского транспорта.

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