Эксперты: в 2021 году автомобили в России подорожают на 10-15%

Эксперты: в 2021 году автомобили подорожают на 10-15%.

Российские эксперты говорят о значительном росте цен на ряд автомобилей на отечественном авторынке в 2021 году. И отмечают, что даже в традиционное время предновогодних распродаж прошлого года наблюдалось подорожание.

По словам специалистов, прошлый год больше всего поднял цены на американские и немецкие авто: Mercedes-Benz, BMW, Jeep, Nissan и Changan. Они объяснили такую тенденцию ослаблением курса рубля и выходом на рынок новых моделей. Кроме того, немаловажным фактором выступил и дефицит продуктов автопрома на фоне временной приостановки работы производственных мощностей в предновогодний период.

Эксперты прогнозируют скачок цен уже на начало этого года, когда обычно обновляются прайс-листы у ряда брендов. При этом берется во внимание инфляция, курс валют, себестоимость и некоторые другие детали. На рост цены подействует и решение Минпромторга об индексации ставки утилизационного сбора на автомобили, в связи с чем скачок может достигнуть 30%.

Однако эксперты увидели и светлый знак: увеличенная стоимость отрицательно скажется на покупательском спросе, поэтому производители вынуждены будут бороться за клиентов выгодными предложениями и акциями. И такой «переворот» может произойти уже к весне.