Новый Hyundai Palisade может отобрать большую часть клиентов у BMW

Южнокорейская компания Hyundai сообщила о планах выпустить новый Hyundai Palisade, который сможет конкурировать с кроссоверами от BMW.

О том, что Hyundai планирует создавать кроссовер Palisade, стало известно в апреле прошлого года. Компания опубликовала три рендера, которые демонстрируют, как может выглядеть этот автомобиль.

В Hyundai сообщили, что рынок кроссоверов сейчас развивается довольно активно, поэтому не исключено, что Hyundai Palisade будет разрабатываться далее и пойдет в серийное производство.

«Все возможно. Мы очень внимательно следим за рынком. Если мы верим в этот конкретный сегмент — для типа кузова SUV — он имеет смысл, то мы можем двигаться очень быстро», — сказал глава глобального управления продуктами Hyundai Лоренц Глааб.

Предположительно, Palisade N Line получит шестицилиндровый мотор объемом в 3,8 литра при мощности в 291 л.с. Но не исключено, что это может быть новый 3,5-литровый твин-турбо V6 мощностью 380 л.с., используемый в Genesis GV80.

С более мощным мотором Palisade N Line будет конкурировать с BMW X5, который в базовой версии сейчас стоит около 60 тыс. долларов, тогда как ценник южнокорейского кроссовера, скорее всего, будет около 50 тыс. долларов.

Эксперты говорят о том, что Palisade N Line может пользоваться довольно большим успехом. Hyundai доказал ранее, что может выпускать достойные автомобили, ценник которых ниже, чем аналоги других брендов.