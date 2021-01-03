Российский эксперт назвал единственный эффективный способ для защиты машины от угона

Сегодня, 09:24

Анна Лисова

0

Image 16+
Российский эксперт назвал единственный эффективный способ для защиты машины от угона

Современные угонщики используют множество различных способов, чтобы заполучить чужой автомобиль. 

О том, что необходимо сделать для защиты автомобиля от угонщиков, рассказал в беседе с Nation News вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Он объяснил, что угонщики следят за выходом новых противоугонных технологий, тем не менее, установка самых новых комплексных систем защиты является важным элементом защиты. Также важно позаботиться о полной страховке автомобиля, которая будет включать и возмещение в случае угона. 

Ежегодно, отмечает Шапарин, в России угоняются несколько десятков тысяч автомобилей. Угонщикам интересны различные ценовые сегменты. 

Установив комплексные системы защиты, можно снизить риск того, что автомобиль будет угнан. Он рекомендовал совмещать электронные средства с механическими. Тем не менее, объяснил Шапарин, сейчас нет таких защитных систем, которые бы на 100% гарантировали защиту от угона. Да и стоят они дорого. Выгоднее сейчас, уверен эксперт, оформить страховой полис КАСКО, который покроет угон и тотальный ущерб машины.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Новый Hyundai Palisade может отобрать большую часть клиентов у BMW

Сегодня, 10:59

Российский эксперт назвал единственный эффективный способ для защиты машины от угона

Сегодня, 09:24

В 2021 году в России вводятся для водителей новые штрафы

3-01-2021, 02:54

В 2021 году большинство россиян не смогут купить новый автомобиль

2-01-2021, 23:19

Топ новогодних скидок и акций на автомобили в России в декабре 2020 года

20-12-2020, 23:59

ТОП-5 самых дешевых кроссоверов на российском авторынке

14-12-2020, 20:04

ТОП-5 недорогих автомобилей с зимними опциями на авторынке России

29-11-2020, 17:29

Mazda возглавила рейтинг самых надежных автомобилей

21-11-2020, 11:49

Китайская Zotye не смогла продать в России ни одного автомобиля в октябре

16-11-2020, 11:29

BMW презентовал серийный электрокроссовер BMW iX

12-11-2020, 15:39

Названы расходники, которые автовладельцы забывают менять

1-11-2020, 14:42

Водителям по всей России с 1 ноября разрешили оформлять электронное извещение о ДТП

1-11-2020, 09:46

Обновленный кроссовер Renault Duster для рынка России вывели на дорожные тесты

29-10-2020, 11:59

Автомобили Toyota названы самыми надежными по версии пользователей «ВКонтакте»

29-10-2020, 09:18

Стало известно, с какими неисправностями невозможно пройти техосмотр

27-10-2020, 21:58

Калининградский «Автотор» намерен выпустить собственный автомобиль

27-10-2020, 14:34

Абсолютно новая Skoda Fabia выйдет на рынок в 2021 году

27-10-2020, 11:10

Электромобиль Volkswagen ID.3 получил «5 звезд» в краш-тестах Euro NCAP

27-10-2020, 10:31

Skoda назвала стоимость новой Octavia в РФ

27-10-2020, 08:52

Fiat презентовал полностью новое исполнение электрокара 500 Electric

23-10-2020, 22:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров