Российский эксперт назвал единственный эффективный способ для защиты машины от угона

Современные угонщики используют множество различных способов, чтобы заполучить чужой автомобиль.

О том, что необходимо сделать для защиты автомобиля от угонщиков, рассказал в беседе с Nation News вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Он объяснил, что угонщики следят за выходом новых противоугонных технологий, тем не менее, установка самых новых комплексных систем защиты является важным элементом защиты. Также важно позаботиться о полной страховке автомобиля, которая будет включать и возмещение в случае угона.

Ежегодно, отмечает Шапарин, в России угоняются несколько десятков тысяч автомобилей. Угонщикам интересны различные ценовые сегменты.

Установив комплексные системы защиты, можно снизить риск того, что автомобиль будет угнан. Он рекомендовал совмещать электронные средства с механическими. Тем не менее, объяснил Шапарин, сейчас нет таких защитных систем, которые бы на 100% гарантировали защиту от угона. Да и стоят они дорого. Выгоднее сейчас, уверен эксперт, оформить страховой полис КАСКО, который покроет угон и тотальный ущерб машины.