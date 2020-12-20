В 2021 году в России вводятся для водителей новые штрафы

Сегодня, 02:54

Александр Зуев

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В 2021 году в России вводятся для водителей новые штрафы

В 2021 году вступят в силу несколько нововведений для российских водителей. 

Так, с 1 марта меняются правила прохождения техосмотра. Процесс техосмотра будет фиксироваться на фото, и теперь будут выдаваться только электронные диагностические карты. Для авто в возрасте до 4 лет обязательный техосмотр не потребуется, а для 4-10-летних машин прохождение техосмотра необходимо выполнять один раз в два года. Автомобили старше 10 лет будут проходить эту процедуру ежегодно. Сотрудники Госавтоинспекции будут  оценивать состояние систем авто при использовании специальных техсредств прямо на дороге. 

За многочисленный проезд на запрещающий сигнал светофора водителя авто могут оштрафовать на 5 тысяч рублей или вообще лишить прав на 6 месяцев. За манеру опасного вождения водителей также будут штрафовать. Речь идет об автомобилистах, которые делают многочисленные резкие перестроения и «подрезают» другие машины. 

У пьяных водителей могут конфисковать машину. 

С 1 апреля сдавать экзамен на права будут только на городских дорогах. Второй этап сдачи экзамена на площадке решили оставить для будущих водителей мотоциклов. При сдаче на права курсанты будут сдавать экзамен на вождение только на дорогах города.

При повторном управлении незарегистрированным транспортом  в течение одного  года водителя могут лишить прав. 


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