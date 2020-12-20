В 2021 году большинство россиян не смогут купить новый автомобиль

В 2021 году жители России не смогут купить новый автомобиль.

По мнению независимого автоэксперта Сергея Асланяна, автомобильный рынок России уже не подлежит восстановлению: наряду с существенным подорожанием авто и комплектующих появился дефицит. По совокупности этих причин покупка нового автомобиля в 2021 году станет для большинства россиян невыполнимой.

«В 2020 году рынок едва удержался. Отсутствуют предпосылки к улучшению. И с 2021-го года нам всем подарили оправдательный момент, который может даже сойти за алиби. С этого года Россия официально повысила утилизационный сбор», - отметил эксперт.

Автомобильный дефицит, по словам председателя комитета по защите прав автовладельцев и президента Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилла Форманчука, возник еще и потому, что часть автопроизводителей покинула российский рынок. И хоть авторынок по-прежнему будет развиваться и для новых авто, и для подержанных, но восстановиться полностью до прежнего состояние ему уже не удастся. Он напомнил, что в прошлом году курс евро подскочил на 33%, поэтому и ценники на авто вырастут минимум на четверть. Причем как на новые машины, так и на подержанные. При этом выбор новых автомобилей будет сужаться, а цены повышаться.

«Нужно покупать, чем раньше, тем лучше, так как рубль будет лишь падать», — считает он.

В такой ситуации, считает Сергей Асланян, простой россиянин вынужден будет отказаться от покупки авто, а таксопарки и каршеринговые службы будут в основном приобретать бюджетные варианты.

«Будет хуже и дороже. Потребление автомашин сокращается. Все, они недоступны по цене», - прогнозирует он.

Кирилл Форманчук на фоне этого рекомендует либо копить деньги на автомобиль, либо покупать битую машину и постараться бюджетно ее отремонтировать.