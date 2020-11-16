Mazda возглавила рейтинг самых надежных автомобилей

Сегодня, 11:49

Анна Лисова

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Mazda возглавила рейтинг самых надежных автомобилей

Эксперты составили рейтинг самых надежных легковых автомобилей. 

Так, в этом году самыми надежными признаны экспертами машины японского бренда Mazda. По мнению авторов рейтинга, эти автомобили самые надежные, поскольку имеют долговечные моторы и укомплектованы автоматическими коробками на шесть диапазонов. 

Второе место заняли автомобили еще одного японского бренда - Toyota. Замыкает тройку самых надежных легковушек бренд Lexus. Что интересно, Toyota и Lexus несколько лет подряд не пропускали никого на первую ступень рейтинга самых надежных легковушек. 

Попали в пятерку самых надежных также Buick и Honda. В десятке самых надежных легковых автомобилей в этом году Hyundai, Ram, Subaru, Porsche, Dodge. А вод худшими стали Volkswagen, Tesla и Lincoln.

Если говорить о конкретных моделях, то самой надежной легковушкой признана Mazda MX-5, которая получила 98 баллов из 100. Далее идут Mazda CX-30, получившая 95 баллов, Lexus UX, который так же получил 95 баллов, Toyota Prius, получивший 91 балл, а также Buick Encore с 91 баллом. Минимальные баллы получили Chevrolet Silverado 1500 (12 баллов), вседорожник Subaru Ascent (18 баллов) и Volkswagen Atlas (19 баллов). Но поражает больше всего результат Ford Explorer, надежность которого эксперты оценили в 1 балл. 

 

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