В США испугались планов РФ по оснащению «Сотника» нанодронами

Сегодня, 12:27

Анна Лисова

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В США испугались планов РФ по оснащению «Сотника» нанодронами

Российские нанодроны, которыми будет оснащаться боевое снаряжение «Сотник», напугало американцев.

Американский журнал National Interest опубликовал статью, авторы которой проанализировали, как может повлиять на боевой потенциал российских военных внедрение нанодронов в боевое снаряжение, пишет ПолитРоссия.

Разработчики нанодронов объясняют, что они смогут повысить информированность каждого солдата о ситуации. При этом снижается риск для жизни военнослужащего при выполнении боевых задач.

Беспилотники при необходимости интегрируются с автоматизированной системой управления тактического уровня. Полученные дронами изображения передаются и проецируются на забрало шлема или защитные очки вместе с командами, картами местности и другой важной информацией.

По заказу Сухопутных войск также реализуется проект по созданию новой боевой экипировки, которая получит элементы, повышающие возможности личного состава. Это будут боевые и специальные экзоскелеты.

Создается и боевое снаряжение «Сотник», которое поступит в спецвойска РФ уже к 2025 году, а через пять лет им будет оснащена вся армия.

В тоже время американцы сомневаются, что Россия сможет реализовать за десять лет столь амбициозные планы. Хотя, как отмечают эксперты, стоит учитывать, что часть наработок по этой экипировке уже реализованы. В частности, это противоминные ботинки и ткань, скрывающая солдата от тепловых датчиков противника. Поэтому, можно ожидать, что и ударные беспилотники вскоре будут интегрированы в экипировку российских военных.

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