Япония и США работает над созданием противоракеты для перехвата гиперзвуковых целей

Сегодня, 12:14

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Япония и США работает над созданием противоракеты для перехвата гиперзвуковых целей
Фото из открытых источников

Япония и США в ближайшее десятилетие могут договориться о разработке новой противоракеты, способной перехватывать гиперзвуковое оружие, которое может появиться или уже есть у России, Китая и КНДР.

Как стало известно, стороны могут заключить договоренность на переговорах японского премьера Фумио Кисиды и президента США Джо Байдена, которые запланированы на 18 августа. Встреча лидеров двух стран состоится в США на трехстороннем саммите с участием южнокорейского президента Юн Сок Ёля.

На сегодняшний день Япония располагает двухуровневой системой противоракетной обороны. Ее корабли оснащены комплексами Aegis, что позволяет использовать ракеты-перехватчики SM-3, способные сбить баллистическую ракету на среднем этапе траектории. Также у Страны Восходящего Солнца есть системы Patriot PAC-3, перехватывающие ракеты на заключительном этапе полета.

Новые модификаторы этих систем могут атаковать гиперзвуковые боевые блоки, прежде чем они упадут на цель, но из-за наземного базирования диапазон их действия ограничен. Япония также намерена улучшить возможности ЗРС средней дальности Type-03. Также Токио занимается получением контратакующего потенциала, которому уготована роль элемента стратегии сдерживания противника.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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