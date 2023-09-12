Научные исследователи Межправительственной группы экспертов в ООН выступили с предупреждением о том, что искусственная блокировка солнечной активности с целью борьбы с глобальным потеплением рано или поздно на земном шаре обернется катастрофой.

В настоящее время известно, что специалисты по тепловой энергетике планеты Земля предпринимают различные кардинальные меры по снижению агрессивного влияния солнечных лучей земной шар. Эксперты по изучению распределения тепла отмечают то обстоятельство, что для этого необходимо применять специальные аэрозоли и распылители, которые способствуют отражению солнечного света и отправляют его обратно в космос. Вследствие подобных технологий существует риск изменения цикла муссонных дождей, также начнет страдать урожайность на планете, будут нарушены многие другие биологические процессы, что впоследствии обернется катастрофой.

По данным из открытых источников, глобальное потепление с каждым годом усиливает свои процессы. В большей степени его провоцирует выброс газообразных веществ в атмосферу. Уже стало проявляться такое явление, как Эль-Ниньо. Ученые отмечают, что его пик произойдет в 2024 году. Известно, что Эль-Ниньо — это один из видов отклонений погодных условий, который вносит изменения в характер морских течений.

Об этом сегодня написали журналисты информационного агентства «Аргументы и Факты».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»