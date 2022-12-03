Эксперт Фролов сравнил возможности американских «Абрамсов» и российских Т-90М «Прорыв»

Военный эксперт Андрей Фролов сравнил возможности американских танков M1 Abrams, которые получит Украина, и российских Т-90М «Прорыв». Его слова приводит газета «Известия».

Abrams получил от производителя хороший уровень защиты. Орудие, которым оснащен американский танк, способно с легкостью пробить ранние модификации российских машин Т-72 и Т-62. Однако, уверяет эксперт, оно уступает российским танкам Т-90М.

«Против Т-90М они уже не очень хороши, поскольку он обладает улучшенной защитой, более мощным орудием и более совершенным прицельным комплексом. Думаю, они потому и засуетились с поставками танков, что в войска массово пошли Т-90М», – поделился своим предположением Фролов.

Эксперт также обратил внимание на один важный аспект. Американские танки — очень тяжелые боевые машины для театра боевых действий в Восточной Европе. Особенно, если речь о весне или осени.

«У них больше ограничений по проходимости, чем у Т-72, для них нужны понтонные парки и броневые ремонтно-эвакуационные машины», - пояснил специалист по военному делу.

Напомним, США поставят ВСУ 31 американский танк M1 Abrams — вчера вечером об этом официально объявил американский президент Джозеф Байден. Кроме того, он сообщил о том, что вдобавок к танкам будут переданы и восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для их технического обслуживания.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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