Военный эксперт Алексей Леонков утверждает, что танки способны противостоять снарядам с урановым сердечником. Его объяснения на сей счет приводит агентство «Лента.ру».

В конце апреля нынешнего года Лондон объявил о том, что поставил ВС Украины танковые снаряды с обедненным ураном. И хотя наступление противника идет уже более недели, британские танки на поле боя пока не появлялись. Соответственно, данные снаряды неприятелем тоже не применялись, поэтому судить об их эффективности пока нельзя.

Однако на Западе, судя по всему, на них возлагают большие надежды. Американские СМИ со ссылкой на собственные источники сегодня сообщили о том, что США вслед за Британией поставят Киеву снаряды с обедненным ураном.

По словам Леонкова, это бронебойные боеприпасы, они способны пробивать броню толщиной 800 мм.

За счет сплава стержня с ураном повышается твердость пробивающего элемента. Однако танки, уверяет эксперт, могут остаться неуязвимыми благодаря активной динамической защите. На броне боевых машин установлены небольшие квадратики с заложенным взрывчатым веществом. При столкновении со снарядом оно само подрывается и уничтожает его.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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