Главврач из Екатеринбурга создал автобус-реанимацию

В Екатеринбурге появилась больница на колесах. Автобус может заменить пять машин скорой помощи одновременно или превратиться в мобильный госпиталь в случае серьезной чрезвычайной ситуации. Разработчик — Виктор Попов, главный врач Свердловского областного центра медицины катастроф.

Иван Фролов, заместитель главврача ТЦМК отметил, что Виктор Попов занимался этим несколько лет. Известно, что при создании была задействована большая команда. Известно, что автобус изготовили в Нижнем Новгороде. Создание автобуса обошлось более чем в 25 миллионов рублей.

Строительство мобильного госпиталя, состоящего из трех секций: мини-операционной, отделения интенсивной терапии с аппаратами искусственной вентиляции легких и комнаты для медицинского персонала, завершено. Министр здравоохранения Михаил Мурашко и доктор Денис Проценко из Коммунарки уже оценили комплекс во время своего визита в Екатеринбург.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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