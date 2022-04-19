В 19FortyFive объяснили, почему американцы ненавидят российские подлодки «Варшавянка»

Американский эксперт Питер Сучиу рассказал о неприязни американцев к российской дизель-электрической подлодке «Варшавянка», которая была принята на вооружение еще в Советском Союзе, пишет 19FortyFive. Субмарина не оснащена ядерным реактором, она фактически невидима. Американцы не любят эти субмарины из-за их акустической скрытности и дальности обнаружения целей.

«Варшавянку» используют для борьбы с подводными и надводными кораблями, а также для патрулирования на мелководье в прибрежных водах. Эти субмарины отличаются высокой боевой эффективностью, пишет МК .

Подлодка длиной в 74 метра, а водоизмещением 3900 тонн может погружаться на глубину до 300 метров. Эти корабли вооружены крылатыми ракетами «Калибр», которые можно запускать из-под подводного положения. За бесшумность американцы прозвали эти субмарины «черными дырами».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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