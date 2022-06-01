В США эксперты перепрофилируют ракету JAGM класса «воздух-земля» для противовоздушной обороны

Сегодня, 20:04

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В США эксперты перепрофилируют ракету JAGM класса «воздух-земля» для противовоздушной обороны
Фото из открытых источников

Специалисты компании Lockheed Martin в Соединённых Штатах Америки планируют подвергнуть переоборудованию ракету JAGM класса «воздух-земля» для ПВО. Как считает вице-президент компании по стратегии и бизнес-операциям в секторе ракет и управления огнем Рита Флаэрти, которая пообщалась с корреспондентами новостных изданий на оборонной выставке Eurosatory, указанный боеприпас, с высокой степенью вероятности, может быть использован мобильным комплексом противовоздушной обороны малой дальности. Об этом сообщает американский журнал Defense News, пишет издание «Военное обозрение». 

Военный эксперт убеждена в том, что такую ракету можно эффективно применять для самых различных платформ. Профессионал Lockheed Martin рассказала о том, что компания уже вкладывает свои собственные финансы в разработку данного вида вооружения с тем, чтобы повысить дальность действия JAGM до 16 км, то есть практически в 2 раза. Это будет сделано специалистами компании без изменения внешнего вида и массы боеприпаса. 

Недавно армия Соединённых Штатов Америки обратилась к оборонным компаниям с запросом о замене противовоздушных ракет Stinger. По мнению Флаэрти, для этого могли бы подойти JAGM. «Стингерами» можно стрелять из транспортных средств или с плеча. Использовать JAGM в ПЗРК невозможно, она для этого слишком тяжела. Но такие ракетные комплексы можно было бы устанавливать на бронемашины Stryker или другие наземные транспортные средства. JAGM изначально предназначались для замены авиационных ракет Hellfire. Такие боеприпасы также начали применять для противовоздушной обороны. Их используют в комплексах ПВО малой дальности M-SHORAD на базе броневиков Stryker.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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