СП: американские «Морские дьяволы» оттеснят ВС РФ от острова Змеиного и Одессы

Сегодня, 07:39

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СП: американские «Морские дьяволы» оттеснят ВС РФ от острова Змеиного и Одессы
Фото из открытых источников

Мировая общественность уже давно воспринимает за не оспариваемый факт: Соединённые Штаты Америки на протяжении последних месяцев просто завалили Вооружённые силы Украины самым современным оружием. Ближайшими днями в данном направлении произошло нечто из ряда вон выходящее. Об этом сегодня, в субботу, 14 мая 2022 года, сообщило информационное онлайн издание «Свободная Пресса». 

Пентагон предоставил в распоряжение Киева перспективные боевые средства. Эта новейшая разработка в настоящий момент пока только испытывается, и ею не располагают даже сами военные Соединённых Штатов Америки. Речь идет о достаточно миниатюрных беспилотных стелс-катерах типа MANTAS T-12. Эти морские средства доставки взрывчатых веществ не зря назвали по имени красивых и жутковатых скатов, издавна прозванных «морскими дьяволами». 

Для управления этими плавучими роботами, весом всего по 95 килограммов каждый, по утверждению американского сайта FedScoop (как сам он себя позиционирует — ведущего технического медиа-бренда на рынке федерального правительства), группа украинских военных уже прошла обучение на военно-морской базе ВМС США Литтл-Крик, штат Вирджиния. Получив это новейшее вооружение от США, украинские военные надеются широкомасштабно потеснить Вооружённые силы Российской Федерации от острова Змеиного и Одессы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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