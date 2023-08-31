Полковник Кнутов назвал «Ланцет» самым маневренным беспилотником на СВО

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Самым маневренным и самым мощным беспилотным летательным аппаратом, который применяется на театре боевых действий, является «Ланцет», заявил отставной полковник Юрий Кнутов в разговоре с Lenta.ru.
Ключевыми его преимуществами являются дальность полета и длительное нахождение в воздухе.
«Из наших массовых БПЛА самый мощный — это «Ланцет», особенно новый. У него боевая часть пять килограммов, дальность полета — 70 км, он может долго находиться в воздухе, за счет чего способен уничтожать любую технику, которая оказывается в его объективе», — проинформировал Кнутов.
Еще одно достоинство данного аппарата — его скрытность. Она достигается за счет двух X-образных крыльев. Противник на своих радиолокаторах его часто способен воспринять за птицу. «Ланцет» может зависать в воздухе — Кнутов уверяет, что кроме него на такое ни один дрон самолетного типа не способен.
Скрытность «Ланцета» обеспечивается композитными материалами.
Благодаря электродвигателю дрон не излучает тепло в атмосферу, то есть он может поддерживать температуру окружающей среды. Это помогает беспилотнику оставаться незамеченным для приборов ночного видения и избегать поражения переносными зенитными ракетными комплексами.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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