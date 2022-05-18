Кнутов: лазерные комплексы «Задира» армии ВС из РФ в корне изменят ситуацию в Донбассе

Сегодня, 11:09

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Кнутов: лазерные комплексы «Задира» армии ВС из РФ в корне изменят ситуацию в Донбассе
Фото из открытых источников

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о вооружении, созданном конструкторами с использованием современных технологий, и которое сейчас уже поставляется Вооружённым силам Российской Федерации. Этот вид оружия, с высокой степенью вероятности, способен в корне изменить ситуацию со специальной военной операцией, осуществляемой Россией на территории Донбасса. 

Российский специалист по военным вопросам акцентировал внимание на том, что для своих нужд Украина в настоящее время получает от государств Запада, военного блока НАТО и Соединённых Штатов Америки давно устаревшее вооружение. Такое оружие использовалось в прошлом веке. Чаще всего производителем данной техники является Советский Союз, завершивший своё существование 30 лет назад. 

Когда же на территорию Донбасса поступит новейшее вооружение современного образца для российской армии, положение всей ВСО может кардинально измениться. В числе такого вооружения Кнутов назвал лазерные комплексы «Задира».  Эти боевые средства поражения уже начали использовать в Донбассе. Они могут поражать дроны за 5 минут, а это очень хороший показатель. 

Кнутов отметил, что Запад продолжает поставлять Украине ударные типы БПЛА, поэтому важно иметь вооружение для эффективной борьбы с ними. К тому же, лазерные комплексы могут провоцировать детонацию ракет в воздухе, поэтому их можно использовать и для защиты от ракетных ударов. Такого вооружения у Запада нет. Хотя Израиль говорил о создании «лазерного купола», но его испытания даже не начались.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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