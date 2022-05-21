Динамическая защита «Реликт» ВС РФ способна останавливать снаряды, движущиеся с гиперзвуковой скоростью

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Самая новая динамическая защита Российской Федерации «Реликт», созданная для эффективного предохранения танков Т-72Б, Т-90 и Т-90МС от попадания в них поражающих элементов, оказалась способной даже на то, чтобы с успехом отражать удары боеприпасов, которые летят почти с гиперзвуковой скоростью. Такую информацию сообщил онлайн канал Avia.pro.
Недавно были проведены исследования, которые подтвердили предварительную информацию о том, что, если в танках использовать динамическую защиту «Реликт», боевые машины не только не получают критические повреждения, но и сами повреждения брони являются весьма слабыми и несущественными.
Квалифицированные эксперты, которые пристально изучают все реальные возможности российской динамической защиты «Реликт», создали экспериментальную модель. В рамках данного эксперимента взяли бронебойный боеприпас, конечная скорость полёта которого составляла 1550 м/с, что соответствует 4,5 МАХам. В ходе исследования проверялись истинные возможности динамической защиты «Реликт», созданной конструкторами Российской Федерации.
Как оказалось, в случае с использованием «Реликта», боеприпас не способен прошить 145 мм бронированного листа. Когда же эксперимент повторили в аналогичных условиях, только без наличия динамической защиты, то бронированный лист снаряд прошил буквально насквозь. Фактически, с уверенностью можно сказать, что комплекс динамической защиты «Реликт» прекрасно подходит для защиты танков, отражая атаку даже с использованием снарядов, имеющих практически гиперзвуковую конечную скорость полёта.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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