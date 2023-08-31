Мураховский: танки «Армата» появятся в зоне СВО РФ не ранее 2024 года

Сегодня, 08:04

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Мураховский: танки «Армата» появятся в зоне СВО РФ не ранее 2024 года
Фото из открытых источников

Российский танк «Армата» появится в зоне проведения «военной спецоперации» на территории Украины не ранее 2024 года. Об этом заявил военный эксперт Виктор Мураховский, пишет «МК». В зоне «военной спецоперации» задействованы танки Т-72Б3 в варианте модернизации 2023 года, Т-90М, Т-80БВМ, Т-62МВ-1.

По его словам, сейчас российские танковые подразделения, переброшенные в зону выполнения «военной спецоперации», нуждаются в средствах закрытой связи. Также необходимы «коробки» динамической защиты, программное обеспечение ведения огня с закрытой огневой позиции; танковые средства радиоэлектронной борьбы ( РЭБ) и средства маскировки.

Мураховский отметил, что рота танков «Армата» в войсках расформирована, поскольку танки пошли на доработку. После этого их могут вновь задействовать в боях вместе с БМП Т-15 «Барбарис».

Отметим, «военная спецоперация» на территории РФ продолжается с 24 февраля 2022 года. Западные страны заинтересованы в том, чтобы ослабить РФ в затяжном конфликте и продолжают поставлять Украине вооружение и бронетехнику, в том числе и современные танки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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