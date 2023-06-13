Туманность Sh2-284 напоминает улыбающегося кота

Сегодня, 16:29

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Туманность Sh2-284 напоминает улыбающегося кота
Фото из открытых источников

В ходе изучения детализированных снимков туманности Sh2-284, которая удалена от Земли на расстояние 15 тысяч световых лет, команда ученых Очень большого телескопа (VLT) пришла к выводу, что по форме она напоминает мордочку «улыбающегося» кота.

В Sh2-284 имеется свой так называемый звездный питомник. Это область из пыли и газа со скоплением молодых звезд. Самая яркая его часть на изображении, которым поделились ученые, в диаметре порядка 150 световых лет.

Прямиком под «носом улыбающегося кота» можно увидеть скопление молодых звезд, получившее название Долидзе 25. Оно порождает мощное излучение и ветра, ионизируя водородный газ в облаке. Благодаря этому эти части снимка окрашиваются в красный и ярко-оранжевый цвета.

Именно подобные облака и содержат строительный материал для новых звезд.

Анализ области звездообразования в туманности Sh2-284, которая расположена в созвездии Единорога, благодаря полученному детализированному изображению поможет исследователям лучше изучить эволюцию молодых звезд.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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