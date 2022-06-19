NI: РФ заявила, что МиГ-41 сможет выполнять задачи в космосе

Сегодня, 11:44

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NI: РФ заявила, что МиГ-41 сможет выполнять задачи в космосе
Фото из открытых источников

Гендиректор Российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко недавно заявил журналистам, что МиГ-41 получит уникальные характеристики. Ключевая - гиперзвуковая скорость. 

«Новые технологии, незаметность, работа в космосе», - заверил он.

На его заявление обратили внимание авторы американского издания The National Interest. Они отмечают, что российские СМИ ранее расхваливали достоинства самолета, который должен быть готов через несколько лет, без оснований для этого. Они же могут с уверенностью только сказать, что МиГ-41 призван заменить МиГ-31.

«Что касается приписываемых МиГ-41 возможностей, то в них можно усомниться. Его скорость будет составлять почти 5 тысяч километров в час, или 3,5 Маха. Его называет "гиперзвуковым" истребителем, хотя обычно гиперзвуковыми считаются скорости, превышающие 5 Махов (6 тыс. км в час)», - приводит цитату из публикации издание ИноСМИ.

И тем не менее, в НАТО уже придумывают название для МиГ-41, исходя из собственной классификации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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