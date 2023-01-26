«Равносильно появлению пороха». Ведущие армии мира готовятся к «революции» в 2023

Об использовании искусственного интеллекта в сфере вооружения рассказывает популярное издание «National Defence».

Уже существуют специальные лаборатории, которые разрабатывают технологию искусственного интеллекта, пишет РИА «Новости». Их наработками пользуются военные. В частности, ИИ применяется в разведке. Также эта технология применяется и при создании систем для распознавания целей.

К примеру, система «Периметр», которую на Западе называют «Мертвой Рукой», сама принимает решение, но для этого датчики, предусмотренные в нем, должны зафиксировать ядерную бомбардировку.

Эксперт Василий Буренок отметил, что одним из примеров применения ИИ в военной области является американский Project Maven. Он будет новыми «глазами» военных. Система способна обработать колоссальные объемы видеоматериалов и фотоснимков с американских спутников и БПЛА.

Разрабатывается западными инженерами система, которая позволит БПЛА действовать максимально автономно, выбирая самостоятельно цели на территории противника.

«Дальнейшее развитие искусственного интеллекта, как считают эксперты, может привести к революции в военном деле, сопоставимой с изобретением пороха и ядерного оружия», - отметил эксперт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700