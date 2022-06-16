NI сообщил, как остановить 100-мегатонную торпеду «Посейдон» ВС из РФ

Сегодня, 15:34

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NI сообщил, как остановить 100-мегатонную торпеду «Посейдон» ВС из РФ
Фото из открытых источников

Российская торпеда «Посейдон» совершает движение от ядерного мотора со скоростью 200 км/час и взрывается на глубине до 1 000 м. Оснащение — боеголовка мощностью в 100 мегатонн, создавающая гигантскую волну, уничтожающую все города на побережье. Полезно ли это оружие в бою — это можно обсуждать, пишет ИноСМИ. 

«Посейдон» чересчур медленный, чтобы сравнивать его с эффективностью межконтинентальных баллистических ракет или бомбардировщиков. Имеется в виду нанесение первого удара или быстрая ответная атака. Торпеда очень шумная, и средства борьбы с субмаринами ее легко и быстро обнаружат. Автономная работа «Посейдона» наводит на вопрос о вооруженных роботах, особенно если под их контролем находятся сверхмощные бомбы. 

Эксперт ВМС Х. И. Саттон предложил, как действующими в Соединённых Штатах Америки технологиями военного блока НАТО можно эффективно остановить российского «Посейдона». Военный аналитик говорит, что оперативные режимы торпеды РФ, с высокой степенью вероятности, должны быть простыми и относительно прямыми. Боевая работа этого оружия должна зависеть от скорости и глубины. Так оно сможет выжить. 

Значит, надо «засеять» морское дно целой сетью сенсорных мин. Они бы выявляли и уничтожали российских «Посейдонов». «Посейдоны» можно было бы уничтожить сверхзвуковыми поверхностными снарядами, которые бы запускались с американских субмарин. 

«Это могли бы быть легкие торпеды следующего поколения, похожие на списанные «Саброк». Короткое время полета и дальний радиус действия таких систем позволяет уничтожать цели за пределами реалистичного района действия торпед. Таким образом, субмарины могли бы нести службу в северной части Атлантического океана, чтобы реагировать на запуски «Посейдонов» и уничтожать их, пока они еще достаточно близко к сенсорам, которые их засекли», — пояснил эксперт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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