Кедми рассказал, какое поставленное Украине западное оружие превосходит российское

Военный эксперт из Израиля, экс-руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми считает, что вся поставленная Украине странами Запада военная техника уступает российской. Однако все же есть одна система вооружений, которая по характеристикам превосходит отечественную.

«Это натовская 155-мм артиллерия со стволами 52-го калибра», - пояснил он, отметив, что ее превосходство стоит признать.

Западные артиллерийские орудия, в отличие от российских гаубиц, более дальнобойные. К тому же они более точны. С учетом такого положения дел российским военным надо выходить из ситуации и компенсировать недостатки своей артиллерии. Делается это с помощью авиации и применения беспилотников.

В то же время у России имеется эффективная САУ, которая не применяется массово на фронте. Это самоходка „Коалиция-СВ“. По характеристикам она даже лучше западной. Ее массовое применение на фронте могло бы нивелировать превосходство украинской артиллерии западного образца.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»