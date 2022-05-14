Украинские журналисты рассказали о негодности российских вертолетов Ка-52

Forbes: нападение на территорию России обернется катастрофой для ВС Украины
Военный эксперт из США Майкл Пек заявил о том, что Украина совершит огромную ошибку, если нападет на территорию России....Подробнее
Украинские СМИ со ссылкой на западных специалистов в области авиации сообщили о непригодности российских ударных вертолетов Ка-52. Такие выводы были сделаны после появления кадров посадки российского вертолета, крыльевые пилоны которого заметно вибрировали. Украинские СМИ отметили, что такие вибрации не являются нормой и они повлияют на ударные способности и срок эксплуатации вертолетов. Как пишут журналисты, прежде всего будут страдать электроника и другие компоненты управляемых ракет, что приведет к значительному уменьшению сроков эксплуатации боеприпасов. Специалист - неназванный американский вертолетчик - отмечает, что сроки эксплуатации вооружения могут сократиться в десятки раз.
К слову, вертолет Ка-52, который имеет уже как минимум три модификации, стоит на вооружении не только России, но и ВВС Египта.
Причина такого отношения американцев к российским вертолетам заключается в том, что США видят в Ка-52 конкурента своей авиатехнике. Так, в 2018 году источники издания Defence Blog заявили о технических недостатках Ка-52, якобы выявленных египетскими пилотами. Вскоре эту информацию опроверг сам глава Департамента по вооружениям ВС Египта.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Военный эксперт из США Майкл Пек заявил о том, что Украина совершит огромную ошибку, если нападет на территорию России....Подробнее
О главных событиях, связанных с «военной спецоперацией» РФ на территории Украины, произошедшей 17 мая, пишет...Подробнее
На территории Украины, где уже более двух с половиной месяцев продолжается «специальная военная операция» России,...Подробнее
Подводная лодка в Средиземном море атаковала истребитель ВВС Израиля. У побережья Сирии произошел этот инцидент, и он...Подробнее
Нижний Тагил и Луганск получили статус городов-побратимов. Соответствующее соглашение было подписано во вторник, 17...Подробнее
Адмирал из Финляндии Джеймс Ставридис выступил с приглашением к гражданам Российской Федерации, чтобы они...Подробнее
Известный российский политолог и востоковед Евгений Сатановский рассказал о том, почему президент Российской Федерации...Подробнее
Анатолий Антонов, посол РФ в Соединённых Штатах Америки, рассказал о том, что США планируют серьёзно добиваться...Подробнее
Северная столица не смогла организовать должные меры поддержки для айтишников, которые стали массово уезжать из города....Подробнее
В Германии заявили о том, что готовы к обсуждению возможности «политического ареста» зарубежных активов Центрального...Подробнее
Комментировать