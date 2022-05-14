Украинские журналисты рассказали о негодности российских вертолетов Ка-52

Сегодня, 18:09

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Украинские журналисты рассказали о негодности российских вертолетов Ка-52
Фото из открытых источников

Украинские СМИ со ссылкой на западных специалистов в области авиации сообщили о непригодности российских ударных вертолетов Ка-52. Такие выводы были сделаны после появления кадров посадки российского вертолета, крыльевые пилоны которого заметно вибрировали. Украинские СМИ отметили, что такие вибрации не являются нормой и они повлияют на ударные способности и срок эксплуатации вертолетов. Как пишут журналисты, прежде всего будут страдать электроника и другие компоненты управляемых ракет, что приведет к значительному уменьшению сроков эксплуатации боеприпасов. Специалист - неназванный американский вертолетчик  - отмечает, что сроки эксплуатации вооружения могут сократиться в десятки раз.

К слову, вертолет Ка-52, который имеет уже как минимум три модификации, стоит на вооружении не только России, но и ВВС Египта.

Причина такого отношения американцев к российским вертолетам заключается в том, что США видят в Ка-52 конкурента своей авиатехнике. Так, в 2018 году источники издания Defence Blog заявили о технических недостатках Ка-52, якобы выявленных египетскими пилотами. Вскоре эту информацию  опроверг сам глава Департамента по вооружениям ВС Египта.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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