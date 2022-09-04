Издание «Свободная пресса» рассказывает о секретном оружии российских разведчиков

Сегодня, 21:39

0

Image 16+
Издание «Свободная пресса» рассказывает о секретном оружии российских разведчиков
Фото из открытых источников

Бойцы спецподразделений российской армии располагают интеллектуальными приборами, которые используются для охраны периметра и наведения авиации и артиллерии. Как пишет издание «Свободная пресса», в целом вооружение и экипировка бойца отряда специального назначения отличаются от экипировки мотострелка или артиллериста. Как правило, спецназовцы оснащены самым передовым оружием, которое является разработкой отечественного ВПК. А некоторые образцы вооружения имеют статус «особо секретных разработок».

Одним из таких устройств является бинокль ЛПР-2 «Анод» с дальностью измерения в 20 тыс. метров. Прибор, который был впервые испытан в условиях сирийской пустыни, способен работать при температуре от минус 50 до плюс 40 градусов. ЛПР-2 «Анод» может быть интегрирован в системы автоматизированного управления огнем. Этот чудо-прибор помог российским военным оперативно отойти от пригородов сирийской столицы и был использован при освобождении Пальмиры.

В минувшем году российские специалисты разработали приборы «Сыч-ПР-С» и «Сыч-ПР-Д», которые способны распознавать людей и устройства в любое время суток.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Издание «Свободная пресса» рассказывает о секретном оружии российских разведчиков

Сегодня, 21:39

NI: РФ заявила, что МиГ-41 сможет выполнять задачи в космосе

4-09-2022, 11:44

NI сообщил, как остановить 100-мегатонную торпеду «Посейдон» ВС из РФ

19-06-2022, 15:34

В США эксперты перепрофилируют ракету JAGM класса «воздух-земля» для противовоздушной обороны

16-06-2022, 20:04

Динамическая защита «Реликт» ВС РФ способна останавливать снаряды, движущиеся с гиперзвуковой скоростью

1-06-2022, 10:29

Кнутов: лазерные комплексы «Задира» армии ВС из РФ в корне изменят ситуацию в Донбассе

21-05-2022, 11:09

Украинские журналисты рассказали о негодности российских вертолетов Ка-52

18-05-2022, 18:09

СП: американские «Морские дьяволы» оттеснят ВС РФ от острова Змеиного и Одессы

14-05-2022, 07:39

В 19FortyFive объяснили, почему американцы ненавидят российские подлодки «Варшавянка»

2-05-2022, 09:39

В РФ ведутся разработки уникальных нетрадиционных видов оружия

19-04-2022, 13:34

Издание The National Interest описало ближний бой F-15 ВВС США и Су-57 ВКС России

10-04-2022, 09:34

Для создания мраморного узора на растительном стейке ученые использовали горох

31-03-2022, 20:39

The National Interest: США не смогут защитить себя от российских гиперзвуковых ракет

20-03-2022, 11:54

Издание Daily Record написало о «супероружии Путина»

10-03-2022, 19:54

Новый российский самолет дальнего радиолокационного обзора А-100 «Премьер» выполнил первый полет с включенным радаром

10-02-2022, 14:54

Обозреватель Коц оценил решение ВМС США создать боевую сеть

7-02-2022, 12:49

В КНР сказали о 150-кратном отставании Су-57 от китайского J-20

31-01-2022, 13:34

Российские комплексы «Панцирь-С» отразили атаку дронов-«камикадзе» на самый высокий в мире небоскреб

24-01-2022, 11:49

Иран закупил у России истребители Су-35

12-01-2022, 12:09

Американский ракетный комплекс «Javelin» не смог пробить броню старого советского танка Т-64

28-12-2021, 20:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

76.ru: в Ярославле добровольцу отказали в выплате 100 тысяч рублей за участие в спецоперации

76.ru: в Ярославле добровольцу отказали в выплате 100 тысяч рублей за участие в спецоперации

15-11-2022, 10:04

0

В Ярославле добровольцу отказывают в выплате 100 тыс. рублей за участие в «военной спецоперации». Губернатор региона...

Подробнее
К омбудсмену касательно мобилизации обратились 315 омичей

К омбудсмену касательно мобилизации обратились 315 омичей

15-11-2022, 09:39

0

315 обращений касательно мобилизации поступило к уполномоченному Омской области по правам человека. Об этом сообщила...

Подробнее
Шесть олигархов попали в список с «невнятной» позицией по СВО

Шесть олигархов попали в список с «невнятной» позицией по СВО

15-11-2022, 09:11

0

Часть российских олигархов не имеет четкой позиции по поводу проведения спецоперации на Украине. Список «героев», не...

Подробнее
Авиакомпания «Якутия» разобрала на запчасти два самолета из четырех SSJ100, находящихся в лизинге

Авиакомпания «Якутия» разобрала на запчасти два самолета из четырех SSJ100, находящихся в лизинге

15-11-2022, 15:19

0

Российская авиакомпания «Якутия» была вынуждена разобрать на запчасти 2 из 4 самолета Superjet 100. Об этом сообщает...

Подробнее
Медведев прокомментировал ситуацию вокруг резолюции ООН

Медведев прокомментировал ситуацию вокруг резолюции ООН

15-11-2022, 21:54

0

Заместитель председателя совета безопасности Медведев прокомментировал ситуацию вокруг принятия генеральной ассамблеей...

Подробнее
Эксперт рассказал о реакции российского правительства на изъятие в Германии и Польше активов Газпрома

Эксперт рассказал о реакции российского правительства на изъятие в Германии и Польше активов Газпрома

Вчера, 13:54

0

Эксперт в сфере энергетической политики Юшков проанализировал ситуацию вокруг решения немецкого и польского...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Матеуш Моравецкий призвал граждан сохранять спокойствие и напомнил, что Польша – часть НАТО

Матеуш Моравецкий призвал граждан сохранять спокойствие и напомнил, что Польша – часть НАТО

Вчера, 09:49

0

Жителей польского города Грубешува, к которому принадлежит Пшеводув, куда попала накануне ракета, власти призывают к...

Подробнее
Педагоги в Екатеринбурге пожаловались на увольнения и низкую зарплату

Педагоги в Екатеринбурге пожаловались на увольнения и низкую зарплату

Вчера, 15:34

0

В городе Екатеринбурге преподаватели колледжа им. Ползунова, в котором в 2018 г. заменили директора, теперь массово...

Подробнее
В Болгарии учреждена комиссия для решения вопросов с дровами

В Болгарии учреждена комиссия для решения вопросов с дровами

Вчера, 22:54

0

Болгарские политические власти сформировали специальную правительственную комиссию, которая должна заниматься контролем...

Подробнее
Коротченко объяснил СМИ, почему Запад начал призывать к миру

Коротченко объяснил СМИ, почему Запад начал призывать к миру

15-11-2022, 13:24

0

О том, почему Запад чаще стал говорить о необходимости переговоров между Москвой и Киевом, высказался военный эксперт...

Подробнее