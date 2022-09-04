Издание «Свободная пресса» рассказывает о секретном оружии российских разведчиков

76.ru: в Ярославле добровольцу отказали в выплате 100 тысяч рублей за участие в спецоперации
В Ярославле добровольцу отказывают в выплате 100 тыс. рублей за участие в «военной спецоперации». Губернатор региона...Подробнее
Бойцы спецподразделений российской армии располагают интеллектуальными приборами, которые используются для охраны периметра и наведения авиации и артиллерии. Как пишет издание «Свободная пресса», в целом вооружение и экипировка бойца отряда специального назначения отличаются от экипировки мотострелка или артиллериста. Как правило, спецназовцы оснащены самым передовым оружием, которое является разработкой отечественного ВПК. А некоторые образцы вооружения имеют статус «особо секретных разработок».
Одним из таких устройств является бинокль ЛПР-2 «Анод» с дальностью измерения в 20 тыс. метров. Прибор, который был впервые испытан в условиях сирийской пустыни, способен работать при температуре от минус 50 до плюс 40 градусов. ЛПР-2 «Анод» может быть интегрирован в системы автоматизированного управления огнем. Этот чудо-прибор помог российским военным оперативно отойти от пригородов сирийской столицы и был использован при освобождении Пальмиры.
В минувшем году российские специалисты разработали приборы «Сыч-ПР-С» и «Сыч-ПР-Д», которые способны распознавать людей и устройства в любое время суток.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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