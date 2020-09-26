Названа истинная точность российского ГЛОНАСС

Сегодня, 18:51

Анна Лисова

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Названа истинная точность российского ГЛОНАСС

Эксперты назвали точность определения координат с помощью российской глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС), пишет издание «Ведомости».

ГЛОНАСС может определять сейчас местоположение объекта с точностью в 1,2 метра без учета атмосферных изменений. Данный показатель хуже, чем у американской Global Positioning System (GPS, 0,7 метра) и европейской Galileo (0,5 метра).

Так, ГЛОНАСС под открытым небом «в чистом поле» укажет местоположение объекта с точностью в 2,5 метра. В городских условиях точность определения местоположения составляет 5-10 метров. 

Одним из недостатков ГЛОНАСС эксперты назвали то, что обычный пользователь не сможет оценить работу ГЛОНАСС, поскольку компьютер, который выдает информацию о местоположении объекта, не указывает, какая именно система использовалась для поиска. 

Отметим, на сегодняшний день работу ГЛОНАСС обеспечивают 27 спутников, из которых на орбите по целевому назначению работают 23. Для того чтобы система функционировала максимально эффективно, по штатному назначению должны работать 24 аппарата, чтобы обеспечить охват всей Земли. 

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