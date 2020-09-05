«Секретное» оружие Дональда Трампа разоблачили в США

Сегодня, 07:44

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«Секретное» оружие Дональда Трампа разоблачили в США

Американский президент Дональд Трамп заинтриговал всех своим «секретным оружием». Проведя анализ, журналисты предположили, что в виду имелась мощная боеголовка W76-2. Об этом сообщает  издание «Popular Mechanics».

В одном из интервью глава сообщил, что в США создана новая ядерная система оружия, неизвестная ранее. Однако, эксперты уверены, что создать ее за 3 года просто невозможно. Исходя из этого, журналисты пришли к выводу, что речь шла об улучшенной боеголовке W76-2, которая устанавливается на баллистические ракеты военно-морских сил США Trident D-5.

«Ни в какой стране еще не было такой системы. Да, у нас есть то, о чем никогда не слышали ни Путин, ни глава Китая», - заявил глава государства.

По сегодняшним данным известно, что взрывная сила боеголовок W-76 в 6 раз больше бомбы, от которой пострадала Хиросима.

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