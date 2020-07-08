Тральщик «Георгий Курбатов» выведен из цеха

На Средне-Невском судостроительном заводе вывели из цеха строящийся «Георгий Курбатов», который является первым серийным тральщиком проекта 12700.

Известно, что в июне на тральщике были завершены работы по формированию корпуса и части надстройки судна, насыщению их системами и механизмами. Другие работы, в ходе которых предстоит завершить формирование надстройки тральщика, произвести монтаж башенно-мачтового устройства, антенного оборудования и общекорабельных систем, будут проводиться вне цеха. Спуск корабля на воду состоится в сентябре. Заливка корпуса «Георгия Курбатова» была произведена 26 февраля 2015 года, а официальная закладка - 24 апреля 2015 года. Корабль должны были спустить на воду в сентябре 2017 года, но 7 июня 2016 года на судне произошел пожар, охвативший около 600 кв. метров. В результате была повреждена обшивка бортов выше верхней палубы, палуба полубака, часть настила ВП и другие связи между 10-м и 90-м шпангоутами. По этой причине сроки строительства корабля противоминной обороны были перенесены.

Отметим, что тральщики проекта 12700, разработанного Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» для ВМФ РФ, способны применять новейшие гидроакустические станции. Корабли располагают автоматизированной системой управления противоминными действиями и способны использовать тральное вооружение, пишет Sudostroenie.info.

Корабли длиной в 62 метра и шириной в 10 метров имеют водоизмещение около 890 тонн. Экипаж насчитывает 44 человека.