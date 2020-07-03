Энергия электромагнитных излучений - снижение конфликтности в мире и замещение ископаемого топлива

Последние месяцы нашего стремительного века показали, насколько взаимосвязано человечество нашей Планеты и события, коснувшиеся изначально одного государства, становятся в кратчайшие сроки общей бедой. В этом аспекте стоит задуматься о мире глобальнее и шире, чем рамки собственного отдельно взятого благополучия, потому что бороться с эпидемией и выходить из экономического кризиса – так же общая задача.

Смертность населения в развитых странах превышает рождаемость. Это серьёзная проблема, которая несет в себе опасность для титульной нации. Но существует ли реальная возможность предотвратить или хотя бы значительно сократить многомиллионные миграционные потоки?

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев впервые включило изменение климата в причины вынужденной миграции людей. Как сообщается в докладе ООН, в 2019 году каждый 97-ой человек в мире был вынужден покинуть свое жилище: 24,9 млн человек стали беженцами именно из-за стихийных бедствий. Но многие беженцы ищут спасения и от военных действий, которые в первую очередь связаны со стремлением развитых стран добиться безусловного контроля над запасами полезных ископаемых и, в первую очередь, над месторождениями нефти и газа, запасы которых в мире ограничены. Ливия, Ирак, Иран, Венесуэла, Сирия – это кровоточащие раны в мире именно из-за запасов углеводородов и способов их доставки на мировой рынок. К борьбе за контроль над месторождениями углеводородов уже добавляются конфликты за источники пресной воды, не за горами и борьба за источники лития в связи с бурным развитием электромобильности.

Мир вступил в период нестабильности, который усугубляется распространением различных вирусных заболеваний, в частности пандемией коронавируса, что уже привело к крушению экономик многих стран и, как следствие, к стремительному росту безработицы, что является почвой для внутренних и межнациональных конфликтов. Большое социальное расслоение общества приводит к тому, что огромная масса безработных и малообеспеченных людей ощущает свою невостребованность в обществе и невозможность вырваться из этого замкнутого круга. Подобную взрывоопасную ситуацию можно наблюдать сейчас в США: если социальные беспорядки эскалируют, то они представляют опасность для любой социальной прослойки, затронут они и богатых и обеспеченных людей, об этом не должна забывать политическая и экономическая элита. Элита может чувствовать себя в безопасности только тогда, когда основная масса населения ощущает себя в безопасности и относительном достатке, поэтому создание справедливой и не коррумпированной экономики и благосостояние своего народа - это сверхзадача любого государства.

В этом аспекте видятся два различных направления экономической политики в мире:

- Максимальная автоматизация и роботизация промышленности, что выражается в сокращении производственных затрат, в первую очередь затрат на оплату труда. В результате такой технологической политики – сокращение занятости и рост безработицы.

- Максимальная занятость населения, пусть даже при минимальной зарплате. Низкая безработица, но и низкая зарплата, а соответственно и низкий уровень благосостояния основного количества населения.

Именно по этому пути идёт Россия, именно такую политику ведут федеральные и региональные власти. Дать оценку такому пути развития сложно. Но необходимо не упускать из вида тот факт, что Россия - северная страна и поэтому затраты населения на электроэнергию и тепло составляют значительную часть зарплаты и пенсии.

В России в основном внедрена система централизованного электро - и теплоснабжения домов, а это означает, что потребитель полностью оплачивает работы по поддержанию технического состояния сетей, что составляет значительную долю от тарифа. Зачастую можно наблюдать, что зимой тает снег в тех местах, где проходят трубы горячего теплоснабжения, идёт сильный пар из коллекторов или открытые окна в домах, потому что зима оказалось тёплой, а ресурсоснабжающая компания является коммерческой и заинтересована получить как можно больше денег с населения, даже если для этого отапливается улица.

Независимость от таких, ориентированных исключительно на собственную прибыль компаний, станет возможной, если население сможет иметь автономные источники электро - и теплоснабжения, а это, кроме всего прочего, означает экономию зарплат и независимость от сторонних организаций и власти, таким образом, – независимость от решений чиновников и бюрократической системы.

«Свободная энергия» – это свобода и возможность жить в любой точке земли вне зависимости, есть ли в этом месте линии электроснабжения или нет, есть ископаемое топливо или нет. Над методами получения свободной энергии работают сегодня лучшие умы человечества.

Уже сейчас можно установить ветрогенератор и солнечные панели и быть независимым от централизованного энергоснабжения, но, к большому сожалению, такие системы электроснабжения не являются универсальными для размещения в любой точке, что связано с наличием необходимых погодных условий и мест размещения электрогенерирующих устройств. Необходим универсальный, очень компактный, способный работать в базовом режиме источник электроэнергии, который можно разместить непосредственно в квартире, и мощности которого хватало бы для питания не только электроприборов и освещения, но и отопления. Создание такого источника электроэнергии постепенно способно вытеснить полностью использование ископаемого топлива и заставить «человека разумного», наконец-то, прекратить «дырявить» Землю для его добычи и уродовать её, нанося ей непоправимый вред. Кроме всего прочего, исчезнет необходимость бороться при помощи вооруженных конфликтов за контроль над месторождениями углеводородов, что полностью способно убрать фактор, резко увеличивающий миграционные потоки населения из беднейших и многонаселённых стран.

Возможно, многие читатели воспримут эту информацию скептично, но человечество приблизилось к созданию таких источников «свободной энергии». На Земле существует множество электромагнитных излучений, которые являются «топливом» для электрогенерирующих устройств. Научиться преобразовывать их в электрический ток – стало основной задачей для учёных многих стран. Причём глобальность задачи диктует необходимость привлечения лучших умов научного мира, которые уже достигли высочайших успехов в довольно узких, но ныне особенно востребованных областях.

Примером такого сотрудничества может служить немецко-американская компания Neutrino Energy Group, которая вплотную подошла к созданию нейтринных источников постоянного тока, создаваемых на основе разработанной компанией Neutrinovoltaic технологии. «Топливом» для такой технологии являются любые электромагнитные излучения, включая космические нейтрино. Но создать изделие совсем не означает, что оно способно найти широкое применение. Существует много как объективных, так и субъективных факторов, влияющих на конкурентоспособность нового изделия. Человечество знает множество изобретений, которые так и не пробили себе дорогу в сложных условиях рыночной конкуренции или за счет противостояния лоббистских интересов, например, генератор Серла-Конвертор, который позволял получать электроэнергию, ничего не потребляя. Причина, по которой изобретение не нашло своего применения, непонятна и загадочна. Может быть подобные изобретения противоречат чьим-то интересам?

Объективно существуют определенные предпосылки для успешного внедрения нового изобретения в области электрогенерации:

Конкурентоспособность по стоимости получаемой электроэнергии.

Член Научного Совета Neutrino Energy Group доктор наук, профессор, бывший федеральный министр транспорта Германии Гюнтер Краузе оценивает себестоимость электроэнергии, получаемой от нейтринного источника тока, менее 1 евроцента за КВт-час при условии эксплуатации не менее 10 лет.

Независимость от разрешений или согласований с электросетями : то есть, когда процесс подключения и внедрения не зависит от мнения и разрешения конкретного чиновника, а уровень продаж определяется только потребительскими свойствами изделий и решение принимается самими потребителями. Именно в этом аспекте успех внедрения нейтринных источников не вызывает сомнения.

Монетизация изобретения и привлечение стороннего финансирования .

Умение не только изобрести, но и вывести готовое изобретение на рынок. Компания уже заручилась поддержкой правительств Германии, Индии, Австрии, в составе акционеров компании крупные бизнесмены из Германии, США, России и других стран.

Neutrino Energy Group создала также отдельное направление для адаптации Neutrinovoltaic технологии к нуждам электроснабжения электромобилей. Для решения этих задач компания привлекла крупнейших индийских учёных: доктора Vijay Pandurang Bhatkar - для создания компьютерной сети регулирования питания электромобилей и доктора Bharat Bhanudas Kale - для создания кузова электромобиля из метаматериалов, способного «собирать» электроэнергию из окружающего пространства.

Темпы проводимых работ и демонстрируемые результаты дают все основания предполагать, что через 2-3 года первые изделия появятся на рынке, что в перспективе окажет серьезное влияние на рынок нефти, газа и угля, которые будут замещаться в том числе и нейтринными источниками тока.

Ископаемое топливо, как источник нестабильности и геополитических конфликтов, навсегда останется в прошлом.

Метки: Neutrino Energy Group, Neutrinovoltaic, альтернативная энергетика, электромобили